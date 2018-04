Francisco Rodríguez: Cuidado si Maduro llega de tercero

ND / 29 abr 2018.- El doctor en Economía de la Universidad de Harvard, Francisco Rodríguez, aseguró este domingo que todas las encuestas respetadas de Venezuela le dan a Henri Falcón una ventaja de 10 a 15 puntos porcentuales. Así lo dijo en el programa de Carlos Croes por Televen.

“En este momento, con la abstención, nosotros estamos ganando la elección entre 10 y 15 puntos. Lo dicen todas las encuestadoras: Datanálisis, Datincorp, Consultores 21. Todas las encuestadoras respetadas de este país. Y eso es con la abstención… Maduro está tan mal que cuidado si llega de tercero, detrás de Bertucci. ¿Tú crees que alguien va a ir a votar por Maduro el 20 de mayo? ¿Tú crees que haya alguien que diga: quiero seis años más de hiperinflación; seis años más de hambre, de corrupción, seis años más de delincuencia, de inseguridad? Por Dios. Si ese hombre (Maduro) tuviera un ápice de responsabilidad, retiraría su candidatura”.

Agregó que Falcón emitirá una orden de inamovilidad laboral para los empleados públicos, además del ya anunciado aumento del tabulador salarial en dólares, para la administración pública que va desde 75 dólares a 198 dólares mensuales.

¿País potencia? “Esta gente anda en sus desvaríos hablando de un país potencia. Eso es lo que ellos dicen y parece que se lo creen. Aquí no hay agua, no hay electricidad, transporte, no hay efectivo, no hay comida, no hay medicinas, no hay nada. Maduro lo que hizo fue que convertió a Venezuela en un infierno, su infierno, y él se cree el rey de este infierno, el satanás de ese infierno”.

Maduro no tiene programa. “Este señor es tan irresponsable que quiere gobernar seis años más y no ha presentado un programa de Gobierno”.

Plan para los migrados. “Nosotros hemos presentado un programa para los migrantes, que se llama Venezuela Vuelve. Para darle estímulo a los que se tuvo que ir del país porque nos parece muy mal que la gente se vaya obligada… y también para los que se decidan quedar afuera y quieran mandar remesas, de una forma fácil, transparente, sin todos estos intermediarios. Bueno, resulta que Maduro de repente agarra y dice que quieren un programa para los migrantes… pero ni siquiera lo han diseñado. Llevan 6 años en el poder y no han hecho nada. Lo que han hecho es asustar a un gentío que se ha ido de este país huyendo de su régimen. Si Maduro quiere que la gente regrese, que se vaya él”.

Precisó también que Falcón no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente.

