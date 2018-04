Francisco Ameliach: Aquí está totalmente descartado un golpe de Estado

ND / 22 abr 2018.- El constituyente Francisco Ameliach descartó completamente la posibilidad de un golpe de Estado para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Así lo dijo en el programa de José Vicente Rangel por Televen cuando éste le preguntó cómo se podía concebir a una oposición que llamara a la abstención.

“Eso no es político”, respondió Ameliach, “porque en democracia tienes que acceder al poder por elecciones. Sin embargo, una parte de la oposición, la que siempre busca los caminos de violencia y de injerencia internacional, ha sembrado en su base de apoyo no menos de 30% que se ha declarado que no va a participar en el proceso electoral. ¿A quién perjudica? A la propia oposición, porque así nunca llegarán al poder en Venezuela porque, en Venezuela, la vía violenta para llegar al poder está totalmente descartada. Aquí hay algo que se consolidó que es la unión cívico militar y aquí no hay fuerza militar para dar un golpe de Estado”.

“¿Qué perspectiva le ves tú a la candidatura de Henri Falcón?”, le preguntó JVR.

“Conociendo como conozco a Henri Falcón y ojalá me equivoque, Henri Falcón no llega al final de las elecciones. Cae en el chantaje del Gobierno de losEstados Unidos que quieren que Venezuela sea nuevamente colonia de ellos; se acostumbraron a manejar nuestra riqueza petrolera durante casi un siglo… Las presiones que están haciendo a la propia oposición son muy fuertes y la oposición tiende a caer en el chantaje. Ojalá me equivoque”.

Etiquetas: ameliach | golpe de Estado | Maduro