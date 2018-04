Foro Penal: Hay 234 presos políticos en Venezuela

Ronald Romero / 2 de abr 2018.- El director Ejecutivo del Foro Penal, Alfredo Romero, informó este lunes que existe más de 200 presos políticos en el país, según un oficio enviado a la Organización de Estados Americanos.

“Son 234 el número de Presos Políticos en Venezuela, según lista actualizada que enviamos hoy a Luis Almagro”, señaló a través de su cuenta en Twitter.

Por su parte, el abogado y profesor universitario, Gonzalo Himiob, indicó en la red social lo siguiente: “Cerró el mes de marzo de 2018 con 234 presos políticos y con 7210 personas sujetas a procesos penales bajo cautelares por motivos políticos en Venezuela”.

El pasado 22 de marzo de 2018, Himiob dijo que desde el 2014 hasta la actualidad se han arrestado un total de 12.178 personas.

“Desde 2014 hasta hoy se ha arrestado a 12.178 personas. 7.194 están sujetas a procesos penales en curso bajo medidas cautelares. Los presos políticos son 241”, indicó durante la ponencia Persecución judicial en Venezuela.

Del mismo modo, el director ejecutivo del FP, Alfredo Romero, indicó que hay cinco menores de edad que tiene boleta de excarcelación pero “no han sido liberadas”.

“A estos menores de edad no les permiten la visita, ni sus padres han podido visitarlos. Que un comisario te diga que está bien no es una prueba certera de vida. La gravedad de este asunto es que han pasado 45 días y estas personas no han sido liberadas a pesar que este es el plazo máximo para soltar a una persona que no ha sido juzgado”, denunció ese día.

Etiquetas: Foro Penal | presos políticos | Venezuela