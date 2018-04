Figueredo: UE podría aplicar sanciones a opositores que colaboren con el régimen

Betsy Alvarado V. / 20 abr 2018.- El abogado y profesor de Derecho Internacional, Emilio Figueredo, dijo este viernes que la advertencia hecha por la Unión Europea de aplicar nuevas sanciones a quienes intenten socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela, pudiera estar dirigida a algunos políticos que se autodefinen como opositores.

“Hay algo que me llama la atención y es que empieza a surgir en las declaraciones de la comunidad internacional que puede haber sanciones con aquellos que cooperen con el régimen, ese mensaje está dirigido posiblemente a algunas actitudes equívocas que pueden y podrán tener algunos que se autodefinen como opositores”, dijo el abogado.

La interpretación fue hecha en entrevista con el periodista Cesar Miguel Rondón, en la que indicó que Venezuela fue vista en la reunión del Fondo Monetario Internacional que se llevó a cabo el jueves en Washington, como un problema fundamentalmente internacional debido a factores como la migración que, según informó, ya supera los 4 millones y medio de personas.

Dijo que además existe el problema de lavado de dinero en las instituciones financieras del mundo, el problema del narcotráfico, entre otros, por lo que en la reunión del FMI exigieron se apliquen sanciones financieras y que se investigue las cuentas de venezolanos que puedan estar involucrados en negocios con el Gobierno de Maduro.

“Me llamó la atención en particular la mención específica que se hace (en la reunión del FMI) con las compras del Clap, me llamó la atención porque está específicamente mencionado el tema de sobreprecios y compra de alimentos porque era una parte que habían dejado relativamente libre, pero ahora se están investigando también. ¿Qué quiere decir esto?, bueno que la comunidad internacional es como una rueda, al principio difícil de andar pero después no hay quien la pare”, destacó.

Con respecto al reestablecimiento de las relaciones entre Venezuela y España, el abogado comentó que esto solo se trata de un canal de comunicación, pero que “España no va a cambiar su posición en el fondo, porque España está alineada dentro de la estrategia de Europa y en concordancia muy claramente con la estrategia del Grupo de Lima, de los EEUU y de Canadá”.

“Esto no son islas aisladas, esta es una visión global que tiene la comunidad internacional democrática sobre el inmenso peligro que significa el estado de descomposición de Venezuela en lo político, económico, social y moral (…) la posición internacional no es veleidosa, una vez que fija una estrategia no se salen de ella”, acotó.

Etiquetas: Emilio Figueredo | FMI | UE