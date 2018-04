Fernández: Me parece absurdo que estén llamando a la abstención

Jennifer Suárez / 16 abr 2018.- El presidente del Ifedec, Eduardo Fernández, calificó el llamado de abstención que han hecho algunos dirigentes de la oposición como “absurdo”.

“Me parece absurdo que teniendo la oportunidad de cambiar al Gobierno en las urnas estén llamando a la abstención. Entonces ¿Qué hacemos?”, expresó durante una entrevista en Noticiero Venevisión.

Resaltó que, a su juicio, los únicos candidatos para los próximos comicios electorales “son Maduro y Falcón (…) yo prefiero a Falcón”. “Yo siempre pedí que se buscara un candidato de consenso, de unidad, y nadie me hizo caso”, dijo.

“75% de los venezolanos queremos cambiar al Gobierno y tenemos una oportunidad con los votos. Debemos defender el voto ¿Cómo no vamos a luchar? ¡Vamos a derrotar al Gobierno!”, manifestó.

Destacó que “siempre he creído que los problemas de Venezuela se resuelven con votos y no con balas (…) yo no quiero más muerto, no quiero más sangre, yo lo que quiero es que Venezuela le de la noticia al mundo de que podemos derrotar con votos”.

Fernández aseguró que “la responsabilidad de lo que estamos viviendo en estos momentos está en manos del Gobierno, y para poder cambiar esta situación, debemos cambiar al Gobierno”.

“No hay nada más importante para los venezolanos en este momento que cambiar el Gobierno de Maduro”, sentenció.

vaya al foro

Etiquetas: Eduardo Fernández | elecciones 2018 | Henri Falcón | Nicolás Maduro