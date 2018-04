Fermín: La campaña electoral no es prioridad para los venezolanos

Jennifer Suarez / 27 abr 2018.- Claudio Fermín, jefe del comando de campaña de Henri Falcón, aseguró este viernes que la campaña electoral “no es prioridad para los venezolanos”, ya que según sus declaraciones, la gente está ocupada de su subsistencia.

“El país está sobreviviendo y la campaña electoral no es prioridad de los venezolanos hoy, el ambiente también incide en esta campaña. La gente está ocupada de su subsistencia pero pendiente de lo que va a hacer en política. Hoy Datincorp da 12 puntos por encima de Maduro”, dijo durante una entrevista en el programa Ritmo FM desde Cojedes.

Destacó que el país necesita “un modelo económico que le dé a los ciudadanos toda la fortaleza para que produzca y un Estado que se encargue de la infraestructura y servicios”. “Tengo gran confianza en Henri Falcón que hará un Gobierno de amplitud ¡Vamos a cambiar!”, afirmó.

El dirigente político resaltó que hoy en día “se produce menos en Venezuela”. “Hoy solo se producen 1.300.000 barriles por día (…) cada día se produce menos y tampoco se exporta aluminio, hierro, granos, oleaginosas, ni carne ¡Venezuela exportaba hasta telenovelas! Pero esto va a cambiar, vamos a sacar a Maduro”, expresó.

“Mientras nosotros tocamos puertas buscando el voto otros atrás piden no votar. Nos ha tocado un momento de gran complejidad, pero estoy seguro que los venezolanos lograremos el cambio”, señaló.

Fermín también se refirió a los ciudadanos que no van votar en los comicios electorales. “Con mucho respeto a quienes no vayan a votar el 20 de mayo les digo que no van a estar decidiendo nada. Los únicos que vamos a decidir somos quienes vamos a votar y vamos a decidir si Venezuela sigue por el abismo o si la cambiamos y Henri Falcón garantiza el cambio”, sentenció.

Etiquetas: campaña electoral | Claudio Fermín | venezolanos