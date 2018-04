Fermín: Hay que salir a votar porque estamos a punto de perderlo todo

ND / nota de prensa / 5 abr 2018.- Claudio Fermín, jefe de campaña del candidato opositor Henri Falcón, defendió este miércoles la necesidad de votar en las elecciones del próximo 20 de mayo, “porque Venezuela no se merece seguir viviendo en las condiciones en las que se encuentra”. “Queremos y creemos en un país distinto. Nosotros no vamos a hacer magia, ni tampoco somos dioses, pero sabemos que si en Venezuela se escogiera la gente por su talento y no porque tiene una gorra de tal color, si se escogiera a la gente por su sensibilidad y honestidad, y si se aplicara una política económica de trabajo tendríamos un país diferente, y Henri Falcón cree en esto y por eso lo respaldamos”, dijo Fermín durante el acto de instalación del comando de campaña en el estado Vargas.

“Tenemos una herramienta que es votar, una herramienta que nos permite decir lo que uno siente y lo vamos a hacer en las próximas elecciones. No estamos llamando a votar por un partido sino por el cambio que necesita Venezuela”, aseguró el dirigente político, como una forma de promover la participación en las próximas elecciones del 20 de mayo.

Para Fermín, la situación venezolana es tan grave que “estamos a punto de perderlo todo. Hay que salir a votar. Esta lucha nuestra, la de ustedes, es la lucha de la desesperación. Queremos que esta crisis, que cada día es peor, se resuelve buscándole soluciones: si hay inflación hay que detenerla; si hay inseguridad hay que corregirla; si hay desabastecimiento se debe aumentar la producción, y si hay conflicto debemos promover la reconciliación. En esto es lo que cree Henri Falcón”.

vaya al foro

Etiquetas: Claudio Fermín | Henri Falcón | Presidenciales2018 | voto