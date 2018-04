Fedecámaras prevé mayor desabastecimiento por dificultades para producir en el campo

Betsy Alvarado V. / 13 abr 2018.- El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, advirtió este viernes sobre la posibilidad de que en el país se intensifique el problema de la escasez de alimentos producto de las dificultades que existen actualmente para producir en los campos.

Durante una entrevista concedida al canal de noticias Venevisión, Larrazábal explicó que este 15 de abril debería comenzar el principal periodo de siembra de maíz y no hay semillas a esta época del año.

“No hay cómo sembrar, no hay fertilizantes, no hay agroquímicos y ¿cuál es la causa principal de eso?, bueno que el Gobierno expropió Agroisleña, la convirtió en Agropatria, después creó Agropan; ahora creo un monopolio de todo el sector agrícola y no le da los insumos a los agricultores, eso lamentablemente va a agravar el problema de abastecimiento”, sentenció.

El empresario resaltó que otro de los problemas es el control de precios implementado por el Gobierno, y que, a su juicio, afecta a los productores “porque nadie va a producir a pérdida”, dijo.

Larrazábal también comentó que la escasez de billetes ha incidido en el pago de las labores a los trabajadores del campo, pues estos deben cobran en efectivo, porque no hay agencias bancarias por esas zonas.

“Son cosas insólitas que parece que un país no las pudiera vivir, pero las estamos viviendo en Venezuela y todo eso termina afectando el precio producto, todo eso lo terminamos pagando en el anaquel con la escasez de productos y con los precios elevados”, resaltó.

Hay que modificar modelo económico

“La única solución que tiene el problema de la inflación y el dólar es modificar el modelo económico, por ir a un mercado libre cambiario donde se trencen las divisas, donde el Banco Central de Venezuela asuma su control constitucional de manejar el sistema cambiario”, destacó Larrazábal.

El representante de Fedecámaras insistió en la necesidad de tener un modelo económico que permita obtener cifras reales y confiables emitidas por el Banco Central de Venezuela que en este momento no está revelando esas cifras.

“Cuando tienes una opacidad tan grande se pone más complejo en su manejo porque no hay certeza y el valor del dólar termina siendo lo que alguien esté dispuesto a pagar y lo alguien esté dispuesto a recibir por el, y eso afecta las estructuras de costos de cualquier empresa”, explicó.

Al ser consultado sobre la dolarización, dijo que no es una solución a todos los problemas que tiene el país y que debe tomarse con mucho cuidado para que no pase como Argentina que tuvo que salir del sistema dolarizado y como está ocurriendo actualmente con Ecuador que, a su juicio, tiene problema de competitividad.

