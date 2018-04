Fedecámaras: Gobierno insiste en amenazar empresas y obviar la realidad

Betsy Alvarado V. / 17 abr 2018.- Ante las declaraciones del ministro para las Comunas, Aristóbulo istúriz, quien advirtió que empresas que se presten a boicot serán intervenidas; el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, respondió este martes que el Gobierno en lugar de entender la crisis económica, a su juicio, causada por el modelo socialista; lo que hace es seguir “con las amenazas tipo policial como si la economía funcionara de esa manera”.

Las declaraciones fueron ofrecidas por Larrazábal durante una entrevista concedida al periodista Cesar Miguel Rondón, en la que además aseguró que hoy en día son los trabajadores quienes rechazan este tipo de medidas producto del fracaso, que aseguró, han tenido las empresas expropiadas por el Gobierno.

“Recordemos que las empresas básicas eran ejemplo de producción donde se producían en Sidor más de 4.300.000 toneladas de acero líquido, y ahorita no llegan a 100.000. Por las mismas razones que dice el Ministro expropiaron algunas cementeras y hoy en día no se consigue cemento, tomaron más de 5.000.000 de hectáreas por las mismas razones y hoy en día están sin producir absolutamente nada; y a estas aturas siguen con las mismas amenazas”, dijo.

Con respecto al supuesto abastecimiento de las empresas, el empresario comentó en qué se basa el ministro Istúriz para sacar dicha conclusión, pues afirmó que el Gobierno tiene años sin ofertar las divisas necesarias.

“El Dicom está liquidando una fracción de lo que se requiere, está liquidando 500.000 dólares o un 1.000.000 de dólares (…) no hay mecanismo legal de conseguir divisas en los actuales momentos y obviamente el mercado paralelo que es una distorsión inmensa, que crea una confusión grandísima es el que marca la pauta y el Gobierno ha sido bien incapaz de corregir esa realidad”, sentenció.

Por otro lado, lamentó que la economía esté siendo manejada por personajes como el ministro para la Defensa Vladimir Padrino López, pues “la economía no funciona por decreto, la economía no funciona por orden militar; la economía funciona con inteligencia, con planificación, con decisiones innovadoras, con ofertas con demandas, no por orden militar, no por orden de un decreto”.

Mencionó que esta situación ha llevado a Venezuela a estar “en el peor escenario”, puesto que no hay divisas y cualquier cosa que se vaya a comprar hay que pagarla por adelantado.

