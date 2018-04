Falcón: Yo seré el próximo presidente de Venezuela

Ronald Romero / 6 abr 2018.- El candidato a la presidencia de la República, Henri Falcón, aseguró este viernes que será elegido como primer mandatario nacional el próximo 20 de mayo en los comicios presidenciales.

“Yo seré el próximo presidente de Venezuela y no lo digo yo, lo dicen los venezolanos. Mi postulación no tiene ninguna intención de posicionamiento, mi adversario no es la oposición, es Nicolás Maduro”, señaló en el programa de Shirley Varnagy que transmite Circuito Onda.

El exgobernador del estado Lara agregó: “El asunto está en hacer lo que hicimos en el 2015, donde demostramos estar unidos, yo no puedo decir que tengo una discrepancia con los integrantes de la MUD o el Frente Amplio, hay algunos compañeros de la política que no hablan con la verdad”.

Para finalizar, Falcón dijo que el 65% de la población quiere votar y rechazó a algunos sectores que llaman a no sufragar en los comicios presidenciales. “Los que llaman a la abstención, ¿qué esperan? ¿qué venga una intervención extrajera a solucionar los problemas?”.

El pasado 24 de marzo de 2018, Falcón aseguró que la reconversión monetaria anunciada por el presidente Nicolás Maduro es una “gran mentira” para esconder el problema de la hiperinflación.

“Este gobierno genera la crisis por incapaz, porque este es un gobierno de ineptos, de incapaces, de improvisados”, dijo durante un recorrido por Maturín, estado Monagas.

“Ahora vienen con el tal bolívar soberano, un gobierno que todavía no ha podido siquiera sacar de circulación el billete de cien bolívares”, destacó ese día.

