Falcón sobre Maduro: Un Gobierno con 80% de rechazo no tiene ninguna posibilidad de ganar

ND / 23 abri 2018.- El candidato a la presidencia de la República, Henri Falcón, aseguró este lunes que el actual mandatario nacional, Nicolás Maduro, no tiene ninguna posibilidad de ser reelegido en las elecciones pautadas para el próximo 20 de mayo, debido a que la mayoría de las encuestas del país reflejan un 80 por ciento de rechazo a su gestión.

“Así lo dicen los estudios de opinión, la última encuesta 65% de los venezolanos quiere participar con unas condiciones políticas que son más relevantes que las propias condiciones electorales, un Gobierno con el 80% de rechazo, un 65% de los venezolanos que quiere participar, un proceso hiperinflacionario en curso. No hay posibilidad de que ese Gobierno ni gane, ni pueda sostener la estabilidad del país”, argumentó Falcón.

La afirmación fue dada a conocer durante una entrevista para el diario Panorama, en la cual dejó claro que seguirá adelante con su candidatura pese a que algunos sectores tanto nacionales como internacionales le han pedido que se retire, pues consideran que estos comicios no cumplen con los requisitos para ser una elección transparente.

“De los que dicen no participar, pero no ofrecen ninguna salida, ni hay un plan que nos convenza sobre qué vamos a hacer el día 21 (de mayo), la idea sonsa sería neutralizarnos y esperar que una fuerza militar extrajera, que sería algo vergonzoso para nosotros, venga a resolvernos los problemas o entonces alguien pudiera aspirar por una salida militar pensando que eso abona el camino a la paz, por el contrario; no hay golpe de estado bueno (…) Nosotros no queremos la violencia, no es la bala es el voto”, dijo.

Por este motivo, resaltó que tiene su conciencia tranquila y que no se siente presionado por nadie, pues considera que está actuando de la manera correcta. “Esta candidatura ganadora no tiene marcha atrás” recalcó.

Falcón recordó que todos los éxitos que ha tenido la oposición han sido en el ámbito electoral, por lo cual la abstención no tendría ninguna utilidad, pues a su juicio, nadie quiere “seis años más de tragedia, seis años más de Maduro”.

Indicó que de ganar las elecciones del 20M trabajará por la estabilidad política de Venezuela para la gobernabilidad y que eso pasa por acuerdos políticos que pudieran, incluso, llevarlo a hacer revisiones de la Constitución, y revisiones del marco legislativo.

Puede leer la entrevista completa Aquí

Etiquetas: 20M | elecciones 2018 | Henri Falcón | Nicolás Maduro