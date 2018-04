Falcón: Las elecciones del 20M no se van a suspender

Jennifer Suárez / 26 abr 2018.- El candidato presidencial Henri Falcón aseguró este jueves que las elecciones que se celebrarán el próximo 20 de mayo “no se suspenderán”.

“Las elecciones no se van a suspender. No es tan cierto que la mayoría de la gente navega entre el sí y el no; los venezolanos quieren salir de este Gobierno y la vía es electoral”, dijo durante su visita al estado Carabobo.

Falcón reafirmó su compromiso por “el cambio en el país”. “Desde aquí asumo mi compromiso con el país, con la clase trabajadora, con los más desfavorecidos; con quienes que hoy se sienten defraudados y desesperanzados”, destacó.

“Yo soy de la Isabélica, Valencia, conozco la realidad del país: la falla de servicios, la corrupción, la falta de producción y la destrucción de las zonas industriales”, señaló.

Cabe destacar que el candidato presidencial sostuvo una reunión el día de hoy con dirigentes sindicales de Carabobo, en donde escuchó “las demandas de miles de trabajadores afectados por la crisis económica y la erosión del salario”.

