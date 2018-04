Falcón denunció ante el CNE irregularidades en campaña presidencial

Jennifer Suárez / 25 abr 2018.- El candidato presidencial por el partido Avanzada Progresista, Henri Falcón, denunció este miércoles ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), presuntas irregularidades en la campaña impulsada por el oficialismo para la reelección del presidente Nicolás Maduro.

“Las instituciones deben obrar en función a los intereses de la mayoría, esta institución – el CNE – tiene una gran responsabilidad frente a la historia y frente al país (…) ¿Qué es eso de estar haciendo campaña utilizando a unos niños?”, declaró.

El aspirante remitió un escrito ante las autoridades del ente rector donde denuncia que no están cumpliendo las garantías acordadas entre los candidatos inscritos de cara al próximo 20 de mayo.

“Venezuela está viviendo hoy su crisis más aguda, vivimos una situación verdaderamente catastrófica que sigue convocando a las grandes mayorías a la miseria, a la pobreza, hoy es el momento de dar un paso al frente en la sensibilidad, pero también en el compromiso”, expresó.

Falcón también se refirió al llamado de la Mesa de la Unidad Democrática a no participar en los comicios del 20 de mayo. “Nosotros le decimos a la Mesa de la Unidad Democrática que abran los ojos, que se den cuenta de lo que de verdad está pasando en el país. No es la hora de paralizarse, no es la hora de los miedos. Es la hora de dar un paso al frente en la reconciliación y la reconstrucción de Venezuela”, resaltó.

Etiquetas: elecciones 2018 | Henri Falcón | Presidenciales 2018