Especial ND: Venezolanos serán los más perjudicados por la suspensión de relaciones económicas con Panamá

Thábata Molina / Panamá / 5 abr 2018.- La decisión del Gobierno del presidente Nicolás Maduro de suspender toda relación comercial con 22 funcionarios del Ejecutivo panameño y 46 empresas del istmo, anunciadas la tarde de este jueves 5 de abril, solo perjudicará a los venezolanos que aún están en Venezuela y a quienes hicieron del país centroamericano su nuevo hogar. Así lo señaló el economista panameño Felipe Chapman, quien advirtió que es precisamente la aerolínea Copa, la empresa que sobresale en la lista publicada por el Gobierno venezolano, por las implicaciones que podrían tener la posible suspensión de la ruta hacia Venezuela.

“En estos eventos no hay ganadores; solo perdedores de lado y lado. Creo que los principales serán los venezolanos, quienes serán los que paguen las mayores consecuencias, por una decisión errada del Gobierno de ese país”, señaló Chapman.

Hasta los momentos, el Ejecutivo panameño emitió un comunicado oficial a través de su Cancillería, en el cual ordena el retiro inmediato de su embajador en Caracas.

“El Gobierno de la República de Panamá toma nota de la Gaceta Oficial No. 6.369 Extraordinaria, publicada hoy por la República Bolivariana de Venezuela, sobre la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera con algunos funcionarios y empresas panameñas por parte del Gobierno venezolano (…)Tras analizar las medidas de Venezuela, el Gobierno panameño considera que se trata de una reacción política que carece de sustento, y se adopta fuera del marco jurídico internacional, adoptadas en represalia a las acciones anunciadas por Panamá. Por tanto, el Gobierno de Panamá ha decidido retirar a su Embajador en la República Bolivariana de Venezuela, Miguel Mejía, y solicita al Gobierno venezolano retirar a su Embajador acreditado en Panamá, Jorge Durán Centeno”, señala el comunicado.

Entre la lista de las personas que menciona el Ejecutivo venezolano, aparecen todos los ministros del gabinete del presidente panameño, Juan Carlos Varela, e importantes empresarios de Panamá, como Stanley Motta.

Las autoridades panameñas anunciaron que evaluarán el impacto de las medidas tomadas por el Gobierno de Nicolás Maduro, en el ámbito económico y comercial, a fin de identificar otras posibles futuras acciones.

“A estas medidas yo les veo más repercusiones políticas y diplomáticas que económicas, en el caso de Panamá. Es ampliamente conocido que Panamá no ha sido nada beligerante en su posición contra el Gobierno de Venezuela y el anuncio hecho la semana pasada por parte del Ministerio de Finanzas en contra de los funcionarios y las empresas venezolanas han sido las primeras medidas de importancia que se han tomado en la región contra el régimen de Nicolás Maduro”, comentó el economista panameño.

El pasado 29 e marzo el Ministerio de Finanzas de Panamá emitió un comunicado en el cual anunció las sanciones emitidas contra Nicolás Maduro, 54 funcionarios del chavismo y 16 empresas venezolanas, en la que se emite una advertencia a todas las instituciones públicas y privadas del istmo, con el fin de limitar operaciones económicas y financieras con estas personas e compañías, entre las que aparecen el fiscal Tarek William Saab, y Diosdado Cabello, Tibisay Lucena, Maikel Moreno , entre otras figuras importantes del régimen.

La medida adoptada por el Gobierno panameño implica el congelamiento de bienes a estas personas que fueron mencionadas en la lista, así como la imposibilidad de establecer relaciones comerciales con ninguno de ellos.

Por los momentos, se espera el pronunciamiento de la aerolínea Copa, por las implicaciones que puedan tener las medidas adoptadas por el Gobierno venezolano.

La lista de los funcionarios panameños mencionados en el decreto del Ejecutivo venezolano son:

Juan Carlos Varela Rodríguez

Isabel De Saint Malo de Alvarado

Álvaro Alemán

María Luisa Romero

Dulcidio De La Guardia

Marcela Paredes de Vásquez

Ramón L. Arosemena Crespo

Miguel Mayo

Luis Ernesto Carles Rudy

Augusto Arosemena Moreno

Mario Etchelecu

Roberto Roy

Eduardo Enrique Carles

Alcibiades Vásquez Velásquez

Alexis Bethancourt Yau

Emilio Sempris

Kenia Porcell

Federico Humbert

Stanley A. Motta

Pedro Vallarino

Carlos Cerdas Araya

Juan Alexis Rodríguez

Empresas:

Compañía Panameña de Aviación S.A.

Vida Panamá S.A.

Inversiones Gp Internacional S.A.

Super Centro Casanova S.A.

Colex S.A.

Úrsula Import and Export S.A.

Mukhi Impex S.A.

Mays Zona Libre S.A.

Yaafar Internacional S.A.

Daily Latinoamérica S.A.

Motta Internacional S.A.

Sanofi Aventis de Panamá S.A.

Casa Blanca S.A.

Noratex S.A.

Dana Internacional S.A.

Omais Internacional S.A.

Model One Internacional S.A.

Nabil Internacional S.A.

Yamaha Music Latin America S.A.

Casa Bees Bt Mayani S.A.

LG Electronics Panamá S.A.

VDF Panamá S.A.

Pan Colombia Traders S.A.

Ratán Zona Libre S.A.

Samsung Electronics Latinoamérica Zona Libre S.A.

Caribbean Comm Traders S.A.

Casa Bella Intertrade inc.

Exótica Internacional S.A.

Grupo Sport Panamá S.A.

Intimate Fashion S.A.

Importadora La Unión S.A.

American Studios S.A.

Capricho Internacional S.A.

Inter Global Trading Panamá Inc.

Latin Trading S.A.

Global Trade Panaluzzi inc.

Premier Electric Japan Corp.

Accor Group S.A.

Morgan & Morgan

Arias Fábrega & Fábrega

Icaza González-Ruiz Alemán

Inteligo Bank

Eagle Navigation & Trading S.A.

Star Tharker

Shoman Tex Internacional S.A.

Banco Banistmo.

Noticiero Digital intentó comunicarse con la Embajada de Venezuela en Panamá para que diera su versión de los hechos para esta nota, pero fue imposible.

