Especial ND: El único argumento de Maduro en campaña es el refuerzo del clientelismo

Sofía Nederr / 25 abr 2018.- “Nicolás Maduro basa su campaña en las reservas discursivas y simbólicas de Chávez”. La afirmación corresponde al politólogo Oscar Vallés bajo la percepción de que el presidente, que aspira reelegirse en mayo, no ofrece ninguna novedad. Cree que Maduro, especialmente en los primeros días de la campaña electoral que inició el 22 de abril, buscará convencer a las bases populares de la revolución que no están convencidas de apoyarlo en la próxima contienda.

“El reto más importante de Maduro es a lo interno. Busca demostrar en las elecciones que aún tiene un gran respaldo en las bases de la revolución. Esto es significativo para él, ante el país y el mundo. La revolución tiene 5 millones de electores cautivos, son esas personas que nunca votarían por la revolución, pero tienen un gran descontento por Maduro y ven con recelo a los venideros comicios”, sostuvo.

Vallés destacó que el mensaje del “presidente candidato”, como se ha evidenciado en los recientes actos en Barinas, Bolívar, Delta Amacuro y Carabobo entre otros estados, se dirige a los revolucionarios que son los destinarios de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Este sector es el que vive atado a la esperanza en las prebendas que consiguen a través del carnet de la patria y de otras ayudas sociales.

El analista ve claro un trasfondo clientelar en esta campaña de apenas 26 días. Cree que es el mismo contexto que generó el apuro presidencial con el adelanto del proceso que es considerado por la oposición con los calificativos de “farsa” o “simulacro” electoral.

“El clientelismo político está agudizado en el país desde 2004 cuando Hugo Chávez se dio cuenta de que debe acudirse al respaldo popular cuando se necesite. Chávez activó el más fastuoso y dispendioso sistema clientelar, bajo el nombre de misiones. Esta carta la reedita Maduro en un momento en que es evidente que las relaciones del Estado con las bases siempre han sido utilitarias. Maduro establece una relación patrón-cliente, gracias a las dádivas que entrega”, aseguró.

Chantaje en flagrancia

Recordó Oscar Vallés que el mandatario, montado en la campaña desde antes de su comienzo formal, recurre a los pilares que han sustentado la revolución desde hace 18 años.

Para el politólogo Fernando Spiritto no queda ningún cabo suelto cuando se refleja que el jefe del Estado despliega su discurso electoral con un clientelismo que, al mismo, expone el chantaje. Afirma que este mecanismo es favorecido por la unidad constituida por el Estado, el Gobierno y el partido, a lo que se suma el CNE que, para colmo de males, es el árbitro de las elecciones de mayo.

“El problema es que el discurso de Maduro no solo apela al clientelismo, también juega con las expectativas de la gente, con la esperanza sobre lo que se le asegura se le entregará si vota. Hay un llamado desesperado de Maduro a votar, porque sabe que necesita obtener cierta legitimidad. En este llamado está alineado el CNE cuyos recientes mensajes institucionales sobre las elecciones del 20 de mayo tienen hasta un tono religioso, se aprecia cierta predicación”, consideró.

Spiritto asegura que el Gobierno sabe que con un discurso prometedor, basado en ofertas, es que podría lograr la movilización de adeptos en la próxima contienda. Indica que con el discurso y la practica clientelar, el Jefe del Estado viola el Acuerdo Electoral que firmó ante el CNE, de la misma forma como irrespetó los acuerdos de la negociación que realizó hace unos meses, en República Dominicana, con la oposición.

Mensaje banal

El mensaje de Maduro no resiste ningún análisis, ataja el comunicólogo Antonio Pasquali. “El discurso electoral de Maduro no plantea nada importante, ni ninguna cosa inteligente para el país. El mandatario no tiene argumentos de peso, carece de recursos retóricos; es un discurso banal, muy pobre”, dijo.

Pasquali cuestionó que el candidato a la reelección llame a votar solamente para garantizar que haya democracia y sus planteamientos se contraponen a los elementos expuestos por los académicos y los diferentes sectores del país que argumentan la conveniencia y el derecho a abstenerse.

“El mensaje de Maduro no es para mí, ni para la mayoría. Es un mensaje claro para los CLAP. La gente lee y recibe lo que le conviene”, añadió.

Pasquali es enérgico al decir que el mandatario exhibe en la campaña presidencial “su terrible pobreza mental”. Expresó que Maduro pareciera indicar que la solución del país está solo en el bolsillo: “Va a ganar por fraude. Pero estas elecciones solo son para cumplir con un rito, con una formalidad”.

“Maduro es como tú”

Sobre la simbología y la imagen que, hasta ahora, exhibe Maduro en su campaña evocan a los recursos empleados en la gesta comicial de Chávez, indicó Oscar Vallés. El politólogo dijo que, como alumno del comandante, el Jefe del Estado busca brindar “una imagen campechana, de hombre sencillo y cercano al pueblo”.

Consideró que esta intencionalidad manifiesta está presente en los atuendos que escoge para sus cortos recorridos por los estados, desde el lunes realiza uno diario, las prendas y adornos con los que completa su apariencia y hasta los gestos que hace como el baile, las frases y chanzas que pretende hacer.

“El objetivo de Maduro con estos símbolos es identificarse con la gente y alejarse del fenotipo de los grupos opositores. Por eso también usa un lenguaje coloquial”, acotó Vallés.

Las frases

El mandatario candidato no esconde con sus palabras hacia dónde va. En tres días de campaña electoral, sin contar la fase de pre-campaña, ha lanzado varias frases que no dejan nada a la imaginación.

”Todos los días voy a llamar al carnet de la patria. A todos los carnetizados: esto es dando y dando yo los apoyo a ustedes y ustedes apoyan la Constitución y la democracia, dando y dando, solo les pido apoyo a la democracia. Yo llamo al carnet de la patria a defender con su voto la paz y los derechos de Venezuela”, aseveró Maduro el martes 24 de abril, durante un acto de campaña en Guacara, en el estado Carabobo.

En Tucupita, donde bailó joropo y se colgó un collar autóctono, indicó: “A través del Carnet de la Patria se ha beneficiado a 25 mil pensionados, la meta es llegar a 45 mil, aquí en Delta Amacuro. Debemos seguir expandiendo estos beneficios para garantizarle al pueblo y a los jóvenes protección social”. El aspirante a la reelección dijo, en Barinas, el lunes que su compromiso es con los sueños de todos y el combate de la guerra económica.

