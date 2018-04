Especial ND: Rodríguez Zapatero regresó para hacer lobby post electoral

Sofía Nederr / 9 abr 2018.- El retorno del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero al país, a 43 días de los venideros comicios, tiene un objetivo claro: abrir el camino para el escenario post electoral en el cual se prevé que la legitimidad de Nicolás Maduro termine de desmoronarse.

El dirigente ibérico, asiduo visitante al país, ha mostrado en los últimos años un perfil de mediador y de vocero político con abierta inclinación hacia el Gobierno, señalan politólogos que dudan del rol de garante que el exmandatario quiere atribuirse en medio de un proceso empañado de vicios.

La visita de Rodríguez Zapatero se produce luego que, según medios españoles, se reuniera el pasado 23 de marzo en Madrid con el Ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. El encuentro se dio en medio de la “Gira Internacional por la Paz” y el lugar de encuentro fue cambiado varias veces por las denuncias de venezolanos en España, quienes argumentaron que se trataba de la estrategia gubernamental para tener aliados en el exterior antes de los comicios presidenciales.

“Con sus actuaciones durante el proceso del diálogo y las declaraciones de este nuevo viaje a Venezuela se evidencia que Rodríguez Zapatero es lo que, en términos políticos, se llama un lobbysta. ¿Por qué volvió al país? La respuesta es my sencilla, actúa en nombre o contratado por el Gobierno. Debido a que el expresidente español tiene renombre internacional y acceso a otros sectores, el Gobierno lo utiliza para hacer el lobby en medio de la crisis que vive y porque se ve limitado ante la disminución de su influencia internacional, solo le queda un grupo de países de menor peso. Nicolás Maduro sabe que de ganar en el proceso irregular de mayo, quedará ilegitimado internacionalmente”, dijo el politólogo Fernando Spiritto.

Sin embargo, el analista deja claro que los esfuerzos del exmandatario español serán inocuos porque considera está invalidado y ha mostrado su parcialidad hacia la revolución.

“Rodríguez Zapatero no es garante, no es árbitro electoral como quisiera hacer, ni tampoco ha sido mediador de buenos oficios. Está claro que el dirigente español trabaja en un lobby post electoral”, indicó Spiritto.

El analista se refiere al acuerdo de gobernabilidad del que habló Rodríguez Zapatero el domingo. Spiritto cree solo será firmado por Maduro y el sector de la oposición en el que se encuentra el también candidato Henry Falcón.

Aseveró que “la verdadera oposición” no se prestara para atender los llamados del expresidente que tantas veces insistió en forzar acuerdos en medio del diálogo entre el Gobierno y la MUD y que aseguró no se lograron por las dificultades presentadas por el diputado Julio Borges.

El politólogo Luis Salamanca señaló que Rodríguez Zapatero exhibe una cara en España, donde defiende a la democracia, y otra en Venezuela, a favor del Gobierno. “Seré garante de que el proceso electoral del 20 de mayo cumpla los principios básicos de una democracia”, aseguró el exmandatario.

En ese escenario, Salamanca sostuvo que el visitante no ofrece ninguna luz para los próximos comicios.

“Un garante es alguien que garantiza. Creeríamos al señor Rodríguez Zapatero, que ha venido más de 30 veces al país en los últimos años, sí ayudara a la democracia venezolana y denunciara que la oposición fue inhabilitada por el Gobierno, como también ocurrió con dirigentes políticos como Henrique Capriles. Que propusiera unas elecciones democráticas y constitucionales, y sin limitaciones, sobre las que no hubiera dudas. Pero este no es el caso”, sostuvo.

Salamanca afirmó que desconoce sí Rodríguez Zapatero recibe un sueldo por parte del Gobierno.

No obstante, el politólogo afirmó que el exmandatario “deja claro que es un agente del Gobierno. No puede ser un mediador o un garante sí está a favor de una de las partes en juego. Su propósito es sentar las bases, preparar el escenario para lo que sucederá después del 20 de mayo cuando Maduro tendrá más dificultades para gobernar, no tendrá recursos y estaría frenado pese a medidas como el petro y el aumento del salario mínimo. Esta situación profundizará la crisis y los efectos sobe la gente, así como los cuestionamientos sobre la legitimidad ante la comunidad internacional”.

Luis Salamanca va más allá para sostener que el visitante español también busca servir a Maduro en su plan de lograr una oposición a su medida como ha ocurrido en los últimos meses con el cerco a los partidos y la propia MUD.

“No creo que la oposición tan vapuleada como está, coloqué la otra mejilla y se preste para un acuerdo como el que plantea Rodríguez Zapatero. No sabemos tampoco qué va a ocurrir desde aquí hasta mayo con los llamados del candidato Henri Falcón. Su firma en un nuevo podría apuntar a una nueva oposición”, indicó.

El mismo Rodríguez Zapatero reconoció que en las elecciones del 20 de mayo no participan todos los actores políticos: “Vamos a tener unas elecciones que una parte de la oposición no está de acuerdo, pero va a haber elecciones en paz y eso es importante”.

¿Plazos para Maduro?

La posición de Rodríguez Zapatero, en los últimos años, sobre Venezuela también ha sido cuestionada por el expresidente colombiano Andrés Pastrana.

“Yo he sido un gran crítico de la posición del presidente José Luis Rodríguez Zapatero porque lo único que ha hecho es mantener a Nicolás Maduro en el poder y darle plazos para que esa narcodictadura se mantenga”, señaló Pastrana el 21 de marzo al diario español ABC.

Las actuaciones de Rodríguez Zapatero han apuntado a que haya acuerdos concretos entre el Gobierno y la oposición, pero sus gestiones han sido ensombrecidas por los señalamientos sobre su supuesta parcialidad.

Desde mayo de 2016, el ex mandatario afianzó su cruzada para que avanzara las mediaciones para buscar salidas a la crisis nacional. Fue el momento cuando hubo una primera ronda de reuniones en República Dominicana.

“No hay una alternativa al diálogo y a la búsqueda del consenso. Cualquier alternativa es un conflicto grave, muy grave”, indicó el dirigente español en julio de 2017.

Rodríguez Zapatero dijo entonces que su tarea en Venezuela es “un proceso preventivo de paz, porque sin paz no llegaremos a una democracia consolidada, fuerte y arraigada. La paz es una condición previa”.

Ante la salida de la MUD de la negociación gestionada, el año pasado, el exmandatario envió una carta a la alianza, en febrero de 2018, para que firmara el Acuerdo impulsado por el Gobierno.

“Pensando en la paz y la democracia, le pido que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado”, aseveró.

El expresidente español indicó que su deber es defender la verdad: “mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos”.

