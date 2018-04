Especial ND: Richard Peñalver tendrá que demostrar en España que lo están persiguiendo

Sofía Nederr / 4 abr 2018.- La reciente solicitud de asilo político de Richard Peñalver, quien fuera dirigente oficialista e identificado como uno de los “pistoleros de Puente Llaguno” el 11 de abril de 2002, ratifica que muchos chavistas también buscan salir del país bajo el argumento de la persecución.

Lea más: Richard Peñalver solicita asilo con una lista de crímenes de lesa humanidad

Lea más: Richard Peñalver: “El Gobierno me ha abandonado”

En el caso de Peñalver y de otros tantos que han participado de las políticas del Gobierno, el proceso implica investigar su situación actual, más allá de su pasada cercanía con la revolución, para demostrar ante la nación receptora que está en riesgo su integridad.

“Lo primero que hace el país receptor de la solicitud de asilo político es pedir información a la embajada sobre el perfil y las actuaciones de personas que como Richard Peñalver han sido del entorno oficialista y han secundado al Gobierno. Cada caso es particular, pero puede haber situaciones que hayan cambiado y de las cuales no se tiene información pública. En el caso de Peñalver no se tiene información sobre hechos concretos que reflejen persecución. El país receptor también evalúa la información pública sobre la persona. El solicitante debe demostrar su condición de perseguido y que, motivado a actividades y de situaciones concretas, su vida está en riesgo. Si no demuestra esto, puede descubrirse que se ha valido de un mecanismo para evadir su ingreso legal al país”, explicó el internacionalista Oscar Hernández Bernalette.

Añadió que la nación a la que recurre el presunto perseguido evalúa el caso en profundidad. Afirmó que el proceso es dirimido por la Cancillería y, en algunos casos, por un juez. Afirmó que la situación de crisis que vive Venezuela ha propiciado que, en algunos países, se flexibilicen los otorgamientos del asilo político.

El también exembajador sostuvo que hay casos como el de la fiscal General, Luisa Ortega Díaz, que se deslindó públicamente de las líneas del Gobierno, al cuestionar la violación de derechos humanos y la ruptura del hilo constitucional en 2017, fue destituida y se le inició un proceso de antejuicio que generó su huida del país.

La persecución puede estar ocurriendo

El internacionalista Rodrigo Arcaya indicó que la vinculación con el Gobierno en un momento determinado no excluye cualquier posibilidad de persecución para el momento en que se solicite el asilo político. Rechazó los cuestionamientos a priori de los funcionarios de la revolución que han pedido el asilo.

“Aquí lo fundamental es certificar la condición actual, demostrar con hechos y conseguir testigos. Esto se trata de un proceso donde se exponen elementos sólidos. En Estados Unidos el proceso toma en cuenta elementos como la imposibilidad de mantenerse económicamente ante la situación del país de origen, en otros países la persecución debe ser esencialmente política y se agrava cuando existe una orden de detención sin justificación”, explicó.

Arcaya agregó que las condiciones de los ciudadanos cambian y recordó que él siendo embajador de Venezuela ante Uruguay, durante el Gobierno de Hugo Chávez, fue despedido y señalado por no defender las políticas del Ejecutivo: “Por ejemplo, el hecho de que haya sido embajador de Chávez no significa que no podría solicitar asilo político”.

Crecen peticiones

La petición de Richard Peñalver fue introducida en la comisaría Pérez de Ayala de la Policía Nacional de España el lunes 2 de abril. Se desconocen los detalles de la solicitud.

La salida del país asumida por Peñalver también ha sido asumida por civiles y militares luego de tener posiciones en la revolución.

En septiembre de 2017, el Mayor General Hebert García Plaza, ex ministro de Alimentación aseguró, ante la OEA, que se vio obligado a salir del país por disentir del Gobierno: “Una de las razones por las que presenté mi renuncia al Gobierno es que querían modificar el sistema de entrega de alimentos. Como no estuve de acuerdo, los diputados del Gobierno habían denunciado que yo mandé a detener los mercados a cielo abierto. En agosto de 2015 entregué mi cargo y para diciembre, tres ministros me advirtieron que saliera del país, porque Maduro iba a abrir un proceso en mi contra”.

García Plaza tiene un proceso abierto por corrupción en Venezuela por la compra de unos ferris que no llegaron al país.

En el primer trimestre de 2017, España informó que recibió 13.730 solicitudes de asilo, de las cuales 7.600 peticiones son de ciudadanos latinoamericanos y 5.015 fueron de venezolanos.,

En junio del año pasado, en un comunicado conjunto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicaron que se produjo un incremento de 8.828% en el número de las peticiones de asilo de los venezolanos: para 2012 eran 505 y para 2016, se elevaron a 34.200.

vaya al foro

Etiquetas: asilo político | España | Richard Peñalver