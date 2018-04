Especial ND: Manutención de niños tras un divorcio podrá ser cobrada retroactivamente

Juan Francisco Alonso / 2 abr 2018.- Los padres de un niño o adolescente que pasen por un divorcio deberán rascarse los bolsillos, pues de ahora en adelante las manutenciones que paguen a sus exparejas para costear la alimentación, vestido y educación de sus hijos menores de edad podrán ser ajustadas al alza por los jueces y con carácter retroactivo.

Lea más: TSJ levantó inhabilitación de Enzo Scarano

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia aprobó el cambio en su sentencia número 154, en la cual respondió una acción de amparo que el 1 de abril de 2014 interpusieron los abogados de Jhonathan Meir Uribe contra las sentencias adoptadas por el Tribunal Superior Primero de Protección del Niño y Adolescentes de Caracas un año antes.

Los accionantes consideraron que los dictámenes violentaron los derechos de su defendido a la alimentación, la salud y la educación, por cuanto no obligaron al padre de éste, Haim Meir Aron, a entregarle “el monto de una pensión alimentaria ajustada al valor real expresado por su poder de compra para acceder al más alto nivel de calidad de vida desde el mes y año de su concepción” antes de cumplir los 18 años de edad.

Alteración de las reglas

Aunque la intérprete de la Carta Magna, en el dictamen redactado por el magistrado Luis Damiani Bustillos advirtió que el amparo no es la vía para modificar un fallo o un criterio judicial, al analizar este caso alteró las reglas que se venían aplicando al abrir las puertas para que los jueces puedan revisar las pensiones que los padres divorciados pagan a sus hijos mientras son menores, en especial en aquellos casos donde las actuaciones judiciales de los progenitores dilaten la resolución definitiva de los procesos.

“En todas aquellas causas de obligación de manutención que cursen ante los tribunales de la República, el pago de la obligación de manutención impuesta por vía judicial se hará exigible y con carácter retroactivo, desde la fecha en que se haya interpuesto la demanda, en aquellos casos en que se encuentre comprobada la filiación, independientemente si el vínculo filiatorio se estableció antes o –como en el presente caso– después de interpuesta la demanda de obligación de manutención, siempre que la demanda de filiación haya sido declarada con lugar y que dicho fallo se encuentre definitivamente firme”, estableció la Sala.

Asimismo la instancia ordenó a los jueces que cuando dicten “medidas preventivas que comporten el pago efectivo a favor del solicitante de la obligación de manutención” que “el pago de la obligación de manutención impuesta por vía judicial se hará exigible y con carácter retroactivo, desde la fecha en que se haya interpuesto la demanda, sustrayendo de dicho cálculo aquellos montos que efectivamente recibió el beneficiario de la obligación producto de las medidas cautelares dictadas”.

Giro de 180 grados

La Sala justificó su decisión alegando que “los montos concedidos por concepto de manutención, son exigibles desde el momento en que las sentencias dictadas por los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quedan definitivamente firmes (…) No obstante, ello desconoce casos en los cuales –como el presente– transcurre un significativo período entre la interposición de la demanda y la sentencia definitivamente firme sin una providencia cautelar que tutele tales derechos. Este trámite judicial, se traduce un lapso durante el cual el niño, niña o adolescente requiere igualmente de su manutención para subsistir con un adecuado nivel de vida, sin recibir la prestación debida y que en muchos casos materialmente no puede lograr, lo que genera no solo un desgaste psicológico y moral en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes, sino que además comporta un indebido beneficio del contumaz al cumplimiento de la obligación de manutención”.

En el caso de Meir él estuvo batallando en los juzgados de Protección del Niño y Adolescente de Caracas durante más de una década para conseguir que le fuera revisada la pensión, fijada en 5 mil bolívares, que debía recibir de su progenitor, quien nunca lo reconoció. No obstante, apenas fue en 2013, cuando ya tenía 25 años de edad, que el Tribunal Superior de esa jurisdicción le dio la razón.

Sin embargo, este cambio jurisprudencial adoptado por la Sala Constitucional no afectará a los casos ya decididos, sino aquellos estaban en trámite para el momento en que emitió su fallo y que este salió publicado en las gacetas Oficial y Judicial, según se deja claro en el dictamen.

vaya al foro

Etiquetas: divorcio | Tribunal Supremo de Justicia