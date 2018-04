Especial ND: La Constitución permite desestimular el voto, pero la Lopre lo sanciona

Sofía Nederr / 12 abr 2018.- La advertencia de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, de sancionar a quienes desestimulen el voto para la contienda del 20 de mayo atenta contra los derechos políticos establecidos en la Constitución, pero es una norma prevista en la Ley Orgánica de los Procesos Electorales. El llamado hecho por Lucena tiene diferentes implicaciones según constitucionalistas y expertos comiciales.

“Así como la libertad de culto permite a las persona profesar o no profesar una fe, la libertad política te permite hacer campaña por el voto y votar, o hacer campaña por la abstención y no votar, ya que es una elección, no una obligación. Esta norma es nula por inconstitucional y es contraria a las obligaciones internacionales del Estado venezolano en materia de derechos humanos”, aseveró el constitucionalista Luis Alfonso Herrera.

El abogado sostuvo que el asunto de fondo es que en Venezuela no ha sido convocada una elección: “Lo que se ha convocado es una farsa fundada en la mentira, la coacción, el miedo y el chantaje, a través de la aberrante Ley contra el Odio y otras normativas totalitarias similares. Por eso, la rea de delitos Tibisay Lucena lanza estas prohibiciones y amenazas”.

Sobre las motivaciones de la norma recordada por Lucena dentro de la campaña electoral, que iniciará el 22 de abril, el abogado consideró que el objetivo es que exista la menor información pública y menos espacios de opinión para explicar las razones que invalidan el venidero proceso comicial para el que faltan 38 días.

“Otra motivación para insistir en esta norma es engañar a los electores indecisos a través de falsas encuestas que ya abundan, según las cuales, por ejemplo, si van todos los opositores le ganan a Maduro. Otro aspecto para prohibir los llamados a la abstención es favorecer la candidatura falsa de Henri Falcón, de modo que éste cumpla su rol de falso rival de Nicolás Maduro de forma más o menos adecuada”, argumentó Luis Alfonso Herrera.

Derecho no es obligación

El constitucionalista Pedro Afonso Del Pino señaló que el voto en Venezuela es un derecho político y no es obligatorio.

“Dentro del derecho al voto, los ciudadanos pueden decidir si van a votar o dejan de hacerlo. Llamar la abstención es una posición política y es válido y constitucional que un grupo político lo haga. De hecho, Hugo Chávez llamó la abstención antes de ser candidato presidencial, cuando salió de la cárcel”, dijo.

El constitucionalista puntualizó que debe aclararse el alcance de la norma invocada por la presidenta del Poder Electoral. Del Pino indicó que “una cosa es hacer exhortaciones para que los votantes se abstengan en la contienda de mayo, y otra los llamados a desestabilizar o a desconocer los resultados de los próximos comicios. Los grupos políticos y los líderes tienen derecho a argumentar las motivaciones para ir o no a las elecciones”.

Censura previa

La presidenta del Poder Electoral aseguró que el ente comicial “no está cazando a nadie”.

Tibisay Lucena indicó: “No se puede desestimular el voto, en un mandato de ley no un exhorto. La campaña que se haga en este sentido constituye una violación a la normativa y será objeto de sanción”.

La rectora subrayó que el organismo tiene previsto hacer cumplir la ley porque “El CNE es una institución seria, sujeta a lo que está en la ley y los reglamentos.”.

El técnico electoral Vicente Bello señaló que con la norma presentada para la campaña “se generará censura previa y esto es inconstitucional. De hecho, ya existe la autocensura porque ningún medio de comunicación transmite propagandas que el CNE no aprueba”.

Bello añadió que no existen dudas de que Conatel no tiene limitaciones y basándose en la norma expuesta, puede suspender cualquier medio de comunicación.

…pero está en la Ley

El consultor electoral Aníbal Sánchez sostuvo que la norma señalada por Lucena está establecida en el artículo 75 de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales (2009). Dentro de 10 disposiciones del artículo, la número 7 señala que no se permitirá la propaganda electoral que “desestimule el ejercicio del derecho al voto”

“El CNE no puede hacer ningún exhorto, el CNE solo puede recordar que es un mandato de ley. Los reglamentos establecen que está prohibido de manera absoluta desestimular el voto. De hacerlo, acarrearían sanciones”, señaló Sánchez. Añadió que, en el contexto actual, la norma tiene relación con los llamados hechos por organizaciones políticas de la oposición a no participar el 20 de mayo.

Sánchez indicó que “el organismo que abre la averiguación en este caso es la Comisión de Participación de Financiamiento”, dijo.

Según el artículo 90 de la Lopre, el CNE podrá, como medida preventiva, ordenar a los medios de comunicación la suspensión o el retiro inmediato de la propaganda electoral que infrinja las obligaciones establecidas.

“Acordada la medida preventiva, el presunto infractor y demás interesados en el procedimiento que sean directamente afectados por dichas medidas, podrán oponerse a ella de forma oral o escrita dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. En caso de oposición, se abrirá un lapso de cinco días hábiles para alegar y promover todo lo que a su favor y defensa consideren pertinente, y un lapso de cinco días hábiles para evacuar las pruebas. Transcurrido este lapso, se decidirá mediante acto motivado dentro de los cinco días hábiles siguientes”, establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

