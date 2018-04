Especial ND: El salto de talanquera de Timoteo Zambrano y 7 diputados más hacia Prociudadanos

Sofía Nederr / 13 abr 2018.- Cinco diputados principales y 3 suplentes abandonaron en los últimos días las filas de UNT, Gente Emergente y AD-Falcón, para sumarse a la fracción parlamentaria de Prociudadanos. La separación de los dirigentes políticos no sorprendió si se toman en cuenta los cuestionamientos a la cadena de desaciertos de la alianza opositora, pero sí llamó la atención que la deserción fuese para migrar a un movimiento incipiente que busca el estatus de partido y cuyo norte está por conocerse.

Lea más: Ocho diputados renunciaron a UNT y se unieron a Prociudadanos

Prociudadanos es la organización que lidera el periodista Leocenis García, y que se autodefine como un “movimiento por la defensa de libertades civiles, el derecho de propiedad y el Estado limitado. Sin libertad económica, no existe libertad política”. Su fracción en la Asamblea Nacional estará liderada por Timoteo Zambrano, que se inició en AD y que fungió como coordinador de asuntos internacionales de la MUD. Del grupo de diputados que saltaron la talanquera es que el menos ruido causó debido a su posición de descontento público cuando su nombre no fue considerado para presidir el Poder Legislativo en enero de este año.

Zambrano, acérrimo defensor del diálogo entre el Gobierno y la oposición, señaló que la nueva bancada parlamentaria estará “en defensa de las necesidades de la gente que hoy se siente abandonada por la diatriba política y una oposición incapaz de privilegiar a los venezolanos”.

Hace tres meses, Timoteo Zambrano advirtió: “Ni la pretensión hegemónica o las actitudes poco democráticas, ni la negación de la realidad, dura realidad económica y social, ni el afán por derrotar al gobierno en vías que no sean las de las urnas, ni las sanciones al país, constituyen alternativas políticas de solución. Sólo son factores para ahondar en el foso de nuestra desgracia colectiva”.

En el cambio de timón, acompañarán a Zambrano, Maribel Guedez, Chaim Bucaram, Adolfo Superlano y Melva Paredes, hasta ahora diputados principales de UNT, y los parlamentarios suplentes José Sánchez (UNT-Zulia), Freddy Castellanos (Gente Emergente-Aragua) y Kerrins Marvarez (AD-Falcón).

Fuentes del partido de Manuel Rosales señalaron que, en la práctica, Zambrano se había deslindado de la tolda azul. Pero manifestaron su extrañeza en el caso del resto de los parlamentarios de UNT que saltaron la talanquera “porque en el Consejo Federal realizado en marzo de este año no objetaron las líneas internas y una hoja de ruta que implicaba la lucha por elecciones libres”.

Justamente el argumento dado por los ahora desertores es que UNT se alejó de la ruta electoral y sin consulta interna. Más apertura, debates y decisiones políticas consensuadas fue justamente parte del gancho al que se ancló Prociudadanos para atraer a los parlamentarios que aseguran seguirán en la acera opositora sin los desatinos de la MUD.

“UNT se salió de la ruta electoral después de que habíamos participado en las elecciones regionales. El partió se salió de la ruta electoral sin abrir el debate. Esta es una de las razones para irnos a la fracción de Prociudadanos y también la serie de errores políticos que se cometieron. No estamos de acuerdo con la antipolítica y el manejo de utopías como la intervención militar extranjera. No debemos apartarnos de la ruta electoral cuando en las parlamentarias de diciembre de 2015 más de un millón 500 mil chavistas votaron por nosotros. El problema de la MUD es que privan más los intereses personales que los del país”, aseveró el diputado Adolfo Superlano.

Añadió que en Prociudadanos serán opositores al Gobierno y están claros en que aunque la lucha internacional es importante, no puede abandonarse el combate interno contra el proyecto socialista de Maduro. Las críticas de Superlano van más allá y apuntan hacia la falta de claridad ante el país sobre las negociaciones con el Gobierno en República Dominicana.

El parlamentario informó que el lunes 16 de abril será la primera reunión de la nueva fracción de Prociudadanos en la que debatirán la posición que asumirán ante la solicitud de enjuiciamiento del presidente Nicolás Maduro que hizo el TSJ en el exilio.

¿El fin es el mismo?

“No somos una nueva oposición, pero nos deslindamos de la MUD. El fin es el mismo: salir democráticamente del gobierno de Maduro. Es necesario cambiar la forma de hacer política y corregir los desatinos de la oposición. Somos más opositores que nunca”, alegó el diputado Chaim Bucaram.

Agregó que el país espera respuestas en medio de la crisis y Prociudadanos trabaja desde las regiones. Bucaram informó que el movimiento comenzará la recolección de las firmas para solicitar su legalización como partido, ante el CNE, el 20 de abril. Esperan que las rúbricas sean recabadas en 16 estados del país, entre los que se encuentran Anzoátegui, Carabobo, Miranda y Zulia.

Bucaram no da por sentado que rechazarán todas las propuestas de la MUD en el Parlamento, es conservador al decir que dependerá de la dinámica y del abordaje de las situaciones que afectan los destinos de la nación.

Con este nuevo salto de talanquera, y las bajas anteriores, la bancada de la MUD queda con 100 diputados.

Lucha contra el ego

“La prensa titula ‘el partido de Leocenis’”. Una necedad. Es el movimiento de los ciudadanos. Esto no es un movimiento para rendirle culto a nadie. No más Mesías. Un líder crea más líderes, no seguidores. No me tocarán el ego. Ese movimiento es de los jóvenes que lo fundaron”, aseguró Leocenis García, en Twitter, esta semana luego del anuncio de la adhesión de los diputados a la bancada de Prociudadanos.

García salió en defensa de Timoteo Zambrano después de los cuestionamientos a su nueva jugada política.

“No me van a intrigar. No me harán retroceder. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a cambiar el país, a hacer política. Timoteo Zambrano, es un estadista. Y la historia, lo absolverá”, sostuvo.

