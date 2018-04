(Especial ND) Francisco Rodríguez: La dolarización viene aparejada con el levantamiento de los controles

Enrique Meléndez / 9 abr 2018.- Francisco Rodríguez, PhD en Economía y asesor económico de Henri Falcón, defiende la dolarización como un mecanismo para “parar en seco” la hiperinflación y recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Precisa, sin embargo, que dolarizar la economía es una parte del programa económico del candidato presidencial.

“Las economías exitosas del mundo; donde la gente vive bien, no funcionan a través de controles. Esas economías funcionan dándole poder adquisitivo a la gente. De modo que ese es nuestro proyecto, revitalizar la economía venezolana; que sea una economía capaz de producir y, por lo tanto, de pagarle salarios dignos a la gente”, dijo en entrevista para Noticiero Digital.

Ustedes han dicho que la tasa de cambio al momento de la dolarización rondará los 70.000 bolívares y que el salario mínimo será fijado en 75 dólares. Eso da 5 millones 250 mil bolívares de salario mínimo. ¿Usted cree que la economía venezolana dolarizada aguanta eso?

-Sí, pero, en primer lugar, creo que es importante aclarar que el ejercicio de 70 mil bolívares por dólar se hizo asumiendo que el cambio se realiza ahora. Pero, por supuesto, que va a mediar un tiempo de aquí a que se celebren las elecciones y nosotros tomemos el poder.

-En este tiempo pueden variar muchas cosas y, por supuesto, si el tipo de cambio llega a 3 millones, nosotros no dolarizaríamos a 75 mil. Esa es una variable que se puede ir definiendo con el tiempo. Sin embargo, tu punto es válido, es decir, los salarios serían mucho más altos que lo que sería ahora, y esa es toda la idea de dolarizar.

Usted ha dicho que la dolarización para en seco la hiperinflación. ¿Puede explicar brevemente por qué?

-Con la dolarización se acaba la hiperinflación y se recuperan los salarios. Esto ha pasado en todos los países en los que la hiperinflación se ha controlado. Cuando se diseña un plan de estabilización que acaba con la hiperinflación, los salarios se recuperan.

-Estos salarios que tenemos ahora, estos salarios de cinco dólares, son producto de la hiperinflación; son producto del hecho de que el gobierno imprime dinero; lo que significa darle dinero de mentira a la gente, y si eso se para, los salarios se recuperan, y cuando eso sucede, habría un salario de lo que hoy serían cinco o seis millones de bolívares, lo cual sería un salario más razonable.

-Incluso, un salario de 75 dólares sería un salario bajo en comparación con el resto de la América Latina. Se trata de un punto de partida conservador, del que nosotros estamos saliendo; debido a que esta economía ha quedado destruida por las políticas económicas de Nicolás Maduro. Entonces, tenemos que partir de un supuesto conservador; sólo que esos salarios se van a ir recuperando a medida que mejore la economía.

-Nosotros proyectamos que para el cuarto año de gobierno vamos a estar al promedio de América Latina, que es aproximadamente unos 400 dólares de salario mínimo.

Pedro Pablo Fernández dijo que Falcón va a eliminar los Clap y utilizar el dinero de ese programa, incluyendo lo que se pierde en corrupción, para transferírselo directamente a los beneficiarios de los Clap. ¿Puede confirmar?

-Nosotros no vamos a eliminar ningún programa hasta que no lo podamos sustituir por algo mejor, y, por lo tanto, las medidas que le está llegando a la gente van a seguir siendo suministrada. En el momento en que nosotros seamos capaces de diseñar, probar e implementar un programa que permite que le lleguen más alimentos a la gente o mayor poder adquisitivo para que la gente pueda comprar más alimentos con el dinero que el gobierno le está dando, entonces podemos comenzar a empezar con la sustitución de los programas. Pero yo le quiero transmitir tranquilidad a todo el mundo.

¿En qué se diferencia la Tarjeta Solidaria del Carnet de la Patria?

-Una familia beneficiaria de la Tarjeta Solidaria recibiría 70 dólares mensuales, si tiene dos adultos y dos niños. Ese es el cálculo. O sea, por cada adulto en la familia se van a recibir 25 dólares; por cada niño en la familia se van a recibir 10 dólares; con tal que el niño esté yendo a la escuela.

-Esa es una condición que vamos a poner; que es necesario que los niños estén registrados en la escuela, y sus padres tienen que mandarlos a educarse; pues a nosotros nos interesa que nuestros niños estén bien educados; estén bien alimentados. Fíjate que una de las diferencias entre nosotros y el chavismo-madurismo consiste en que ellos lo que persiguen es mantenerse en el poder.

-Entonces, ellos te exigen que lleves el Carnet de la Patria a pesar de que es inconstitucional. Pero ellos te lo exigen al momento de votar. Nosotros no vamos a permitir ningún condicionamiento político con la Tarjeta Solidaria. La única condición que vamos a poner es que usted tiene que llevar su niño a la escuela.

¿La dolarización viene aparejada con la liberación de precios?

-La dolarización viene aparejada con el levantamiento de los controles. El control de cambio; además de los controles que se tienen sobre la tasa de ganancia y sobre los precios de muchos productos. Nosotros sabemos que esos controles no han servido, para controlar precios.

-Porque lo que pasa es que los productos no se consiguen. Entonces, ¿de qué te sirve un control de precios si no hay productos en los anaqueles? Al final, lo que termina pasando es a la gente no le queda más alternativa que comprarle esos productos a los bachaqueros; donde incluso son mucho más caros que lo que cuestan en países vecinos como Colombia, Ecuador y Perú.

-Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es derogar la Ley contra Ilícitos Cambiarios, lo mismo que la Ley Orgánica de Precios Justos; aunque es posible que nosotros mantengamos algunos controles de precios en el período de transición a los fines de ofrecerle la seguridad y la tranquilidad a la gente; de que no van a haber aumentos exorbitantes en los precios como parte de un esquema de transición.

-Las economías exitosas del mundo; donde la gente vive bien, no funcionan a través de controles. Esas economías funcionan dándole poder adquisitivo a la gente. De modo que ese es nuestro proyecto, revitalizar la economía venezolana; que sea una economía capaz de producir y, por lo tanto, de pagarle salarios dignos a la gente.

¿La dolarización implica un incremento de los servicios de luz y agua y de la gasolina?

-Eso no viene con la dolarización. Yo quiero, en primer lugar, distinguir la dolarización de nuestro programa económico; que es mucho más global, y del que nosotros vamos a presentar sus lineamientos estratégicos el próximo 17 de abril. Ese programa lo hemos estado llamando La Gran Transformación de Venezuela.

-Con respecto al tema de los servicios públicos, todo el mundo sabe que la gasolina no se puede seguir regalando en Venezuela. En este momento ya el gobierno ni siquiera haya cómo hacer; porque decretaron la reconversión monetaria, y entonces no saben que como van a proceder con el precio de la gasolina; porque no va a haber una moneda con la cual se puede pagar ese ridículo precio de la gasolina.

-Todo el mundo además sabe que esa gasolina se está yendo para Colombia. Con lo que se gasta en el subsidio a la gasolina, tú que me planteaste el tema de los salarios, se pueden pagar 75 dólares a 3 millones de personas que trabajan en la administración pública. De modo que el subsidio a los hidrocarburos en el orden interno se está tragando tanto lo que sería la nómina del sector público; llevada a un nivel de salario decente.

-Entonces, eso nosotros lo tenemos que eliminar porque esa gasolina ni siquiera le está llegando a la gente. Con la gasolina lo que está pasando es que se está yendo para Colombia a través del contrabando de extracción, y, además, se trata de un subsidio para la gente que tiene carro, es decir, que tiene más dinero y más recursos.

-Nosotros necesitamos un país donde las cosas se cobren a su precio de verdad. Si nosotros nos preguntamos, cómo funcionan otras economías en el mundo, no hay ningún país que tenga un precio de la gasolina tan irrisorio que ni siquiera hay billetes para pagar su consumo. Eso es algo que nosotros lo vamos a ir corrigiendo, gradualmente, teniendo presente que no se le puede pedir a la gente; que pague un precio internacional de servicios públicos si percibe un salario que está muy por debajo del resto del mundo.

-¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si el salario mínimo está en 75 dólares, entonces el precio de los servicios públicos va a ser un 25% del precio internacional. Cuando el salario lo subamos a 150 dólares, va a ser un 50% del precio internacional. Ya cuando el salario llegue a 400 dólares, nosotros lo llevaremos al precio internacional; de forma que procederemos gradualmente para que la gente tenga la seguridad de que los precios no se van a aumentar, hasta que nosotros aumentemos el poder adquisitivo, y permitir que la gente pueda pagar los precios más razonables de los bienes y servicios públicos.

¿Qué le dice usted hoy a Ricardo Hausmann, quien considera que la dolarización es una ilusión?

-Yo escribí un artículo para el portal Prodavinci; que se titula “La Dolarización en 17 Estados”, y en el cual le respondo a muchas de las interrogantes de Ricardo Hausmann. Yo tengo mucho respeto por Hausmann. Se trata de un economista muy reconocido; quien ha hecho investigaciones bastante significativas.

-Pero difiero de su opinión. Yo creo que él está equivocado, cuando argumenta que la dolarización implica un incremento en los servicios financieros del país, y eso no es cierto. Lamentablemente, Ricardo confunde la utilización de las reservas internacionales con los poderes para importaciones.

-Él dice que si se usan las reservas internacionales para darle a la gente dólares, para que pueda operar la economía; entonces, esos dólares no van a estar ahí para importaciones. Pero eso es falso; porque tampoco las reservas internacionales se usan para importar. Las reservas internacionales se usan para respaldar los bolívares en circulación; de modo que cuando ya tú no tienes bolívares en circulación, sino que tienes dólares, eso quiere decir que esos recursos no necesitan respaldo; puesto que ya lo tienen de una moneda fuerte.

-Tal vez, lamentablemente, por haberse apresurado; tal vez por el hecho de que esto se haya mezclado con el debate político, Ricardo comete ciertos errores de argumentación en ese artículo que tú aludes. A mi artículo él no me lo ha respondido. No me ha dado una respuesta hasta ahora. Lo que quiere decir que acepta o entiende que eso, que ha dicho, son errores; porque si no habría respondido inmediatamente.

-Sin embargo, todos reconocemos que Ricardo no sólo es un economista, sino que también tiene su posición política. El se ha decantado a favor de la intervención militar extranjera de Venezuela. El se ha decantado en contra de la candidatura de Henri Falcón, directamente. Se ha decantado como abierto partidario de la doctrina política de María Corina Machado, y eso quiere decir que estamos en terrenos políticos distintos.

-No obstante, yo estoy seguro que, en lo que pasen estos momentos de diferencias; en el momento en que Henri Falcón gane las elecciones, y sea juramentado ante la legítima Asamblea Nacional como el nuevo presidente de Venezuela, quiero desde ya hacerle una invitación pública a Ricardo Hausmann y decirle que lo respeto muchísimo como economista, y que a él va a ser la primera persona a quien yo voy a llamar en el momento en que nos toque ir conformando los equipos de gobierno para pedirle su ayuda, su asesoría y su colaboración con el país; porque la reconstrucción de este país va a ser muy ardua y va a necesitar de todos.

¿La dolarización es temporal o llega para quedarse?

-La dolarización en principio puede ser temporal. No hay nada que impida que un país revierta la dolarización. Pero lo que ocurre es que los países que se dolarizan no quieren salir de eso; pues cuando la gente tiene sus ahorros y su salario en una moneda estable, entonces la gente no quiere que le cambien eso por una moneda no estable. Por una moneda de mentira.

-En Ecuador Rafael Correa quería quitar la dolarización, y resulta que cuando llegó al poder la dolarización tenía un 85% de respaldo; lo que habría sido un suicidio político para él quitarla, y por eso no la quitó. Entonces, la dolarización se mantiene en el tiempo, y se mantiene porque la gente quiere una moneda estable. Porque la gente quiere ganar más salario en dinero de verdad, y tener sus ahorros en dinero de verdad.

-Ahora, dicho eso, yo quiero que algo quede bien claro. Nosotros no estamos proponiendo la sustitución obligatoria del bolívar, nosotros le vamos a dar la opción a todos los venezolanos, a los que quieran quedarse en bolívares, que se queden en bolívares. Si usted tiene los ahorros en bolívares, y no quiere cambiarlos por dólares, usted se puede quedar con esos bolívares.

-Este martes a las ocho de la noche nosotros vamos, mediante un video chat organizado a través del comando Comprometidos con Venezuela, a estar anunciando la escala de sueldos de la administración pública; cuando le vamos a pagar en dólares a cada empleado de la administración pública central y descentralizada, y vamos a ir publicando, gradualmente, toda la escala de sueldos, para que la gente se informe al respecto. De modo que esa noche comenzará la gran transformación de Venezuela.

