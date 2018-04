Especial ND: El enjuiciamiento a Maduro por la Asamblea Nacional en siete claves

Sofía Nederr / 17 abr 2018.- Con el aval de 105 diputados opositores, la Asamblea Nacional acordó continuar el proceso judicial al presidente Nicolás Maduro, iniciado por el TSJ en el exilio, y seguir las investigaciones por corrupción contra el Jefe del Estado y otros funcionarios por su presunta vinculación con los ilícitos de Odebrecht. Para profundizar en este tema, conozca las claves del paso dado por el Parlamento:

1) Voto entubado:

Pese a las reticencias de algunos sectores de la oposición que pedían no generar falsas expectativas, finalmente, las bancada de la MUD, AP, la fracción 16 de julio y Prociudadanos avalaron el enjuiciamiento. la votación fue nominal. “Es una señal positiva de unidad y una importantísima muestra de consenso en un momento en que la oposición está cuestionada y su liderazgo no ha sido coherente. Entendieron que deben cuidar y hacer valer la AN que es la única instancia constitucional con la que cuentan”, dijo el presidente de Delphos, Félix Seijas Rodríguez.



2) El TSJ podría dar el golpe final a la AN:

El politólogo Óscar Vallés señaló que evidentemente “el TSJ presidido por Maikel Moreno va a considerar ilegal la decisión del Parlamento y su autorización a los magistrados, que creer espurios y conspiradores, para seguir el juicio solicitado por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz. No se descarta que busquen descabezar al Parlamento”.

3) Salida no electoral:

Vallés indicó que la decisión de la AN tiene un efecto político importante al afianzar una salida no electoral, pero sí constitucional, del presidente Maduro. “El acuerdo del Legislativo necesariamente debe producir una reorganización de las fuerzas políticas de cara a las elecciones de mayo y podría ser nada favorable para los esfuerzos de la revolución para conseguir auxilio financiero en el exterior”. Cree que se sientan las bases para una eventual transición.

4) Tercer intento:

Esta es la tercera vez que la AN busca destituir a Maduro. Las otras decisiones se dieron el 13 de diciembre de 2016, cuando el Poder Legislativo declaró la responsabilidad política del mandatario, y, el 9 de enero e 2017, cuando fue aprobada la declaratoria del abandono del cargo.

5) Cuórum:

La decisión de enjuiciar al Jefe de Estado fue aprobada por 105 diputados opositores en una sesión en la que los dos únicos diputados oficialistas que asistieron rechazaron el proceso: Ilenia Medina y Juan Marín (PPT). Entre los que faltaron están los diputados Julio Borges y Luis Florido, de gira en el exterior y reemplazados por sus suplentes; Timoteo Zambrano, también sustituido por el suplente; Gaby Arellano, fuera del país, y Rafael Guzmán, quien está de reposo medico, y cuyos suplentes son presos políticos: Renzo Prieto y Gilber Caro, respectivamente.

6) Reservas:

El diputado Stalin González (UNT), y otros, se alinearon al consenso opositor pese a que tenían cuestionamientos personales sobre la forma como se abordó el proceso contra Maduro: “El TSJ en el exilio debe y tiene una opinión importante. Ahora la Asamblea Nacional eligió 13 magistrados, no un nuevo TSJ”, dijo González. Dejó claro que no hay dudas sobre la responsabilidad de Maduro en el caso Odebrecht.

7) Grupo de Lima:

Aunque esta instancia internacional reconoce como a la Asamblea Nacional como Poder Legislativo, hay dudas sobre sí avalará el enjuiciamiento de Maduro ante el TSJ en el exilio. “El Grupo de Lima, difícilmente, fije posición ante una decisión de enjuiciamiento solicitada por un grupo de magistrados que son una parte de un todo y que fueron designados para completar a 19. Lo que podría apoyar es la lucha anticorrupción y las investigaciones en la AN”, dijo el internacionalista Luis Daniel Álvarez.

