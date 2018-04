Especial ND: Elecciones no son competitivas, por eso la campaña no atrae

Sofía Nederr / 23 abr 2018.- Sin mucho ruido inició la campaña electoral para las presidenciales del 20 de mayo. El lapso oficial para promover las candidaturas es de solo 26 días. Los politólogos John Madgaleno y Benigno Alarcón aseguran que la campaña “es atípica” y “no genera ningún atractivo porque avanza el cronograma para una elección no competitiva”.

“Está claro que estas elecciones no son democráticas y eso equivale a un proceso en que no están dadas las garantías satisfactorias para que las partes tengan posibilidad de competir. Según Adam Przeworski, las elecciones competitivas se cumplen cuando ofrecen, con bastante antelación, certeza sobre las reglas de juego e incertidumbre sobre los resultados. Estas condiciones no están presentes en los comicios de mayo”, explicó John Magdaleno.

El politólogo subrayó que ante un régimen autoritario es poco probable se produzca un avance significativo en las garantías electorales. Magdaleno añadió que aunque los comicios se postergaran, no hay señales de mejoras del contexto en el que se celebraría la contienda.

Afirmó que de rodarse la fecha de las elecciones se reduciría las posibilidades para el Gobierno y se agudizaría su situación económica y financiera.

Cree que la campaña para mayo no es comparable con ninguna campaña anterior, ni siquiera con las que precedieron a los atropellados comicios que el CNE organizó en 2017.

“Esta campaña será complicada. Hasta ahora tuvimos la precampaña en la que Nicolás Maduro ha entregado de forma consecutiva distintos bonos de asistencia social. No recuerdo que Chávez haya hecho algo así. Maduro recurre a estos pañitos calientes en medio de un contexto de hiperinflación y como instrumento para aliviar el sufrimiento, el malestar y la frustración, pero no resuelve el problema de fondo. Chávez siempre hizo una campaña agresiva y se afincó en las misiones, Maduro trabaja en una campaña defensiva para tratar de retener adeptos. Henri Falcón se mantiene en el proceso pese a que no representa a la mayoría de la oposición y no se sabe sí cumplirá su promesa de renunciar a las elecciones si no se logran las condiciones mínimas o sí tiene un plan, que no se conoce, para continuar y ser un factor generador de crisis”, puntualizó.

Magdaleno atribuye a la campaña atípica otro elemento: la duda del liderazgo político sobre sí se vota o no en los próximos comicios. Señaló que esta situación persiste pese a que la MUD anunció, hace mes y medio, que no participaría. Recordó que el Frente Amplio Venezuela Libre tampoco ha presentado al país una alternativa clara.

Cambio de reglas

A su vez, el director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, Benigno Alarcón, dijo que más allá de si es acertada o no, “existe la percepción de que los resultados de las presidenciales están cantados. Que los resultados ya se decidieron”.

Coincidió con Magdaleno en que no existe la incertidumbre que debe reinar en una elección ajustada al marco constitucional. “Como este proceso no es competitivo, no puede llamarse elección. Aquí podrían cambiarse las reglas del juego a última hora como ocurrió cuando se cambiaron los centros de votación a pocas horas de la contienda”, afirmó.

Alarcón subrayó que en la campaña electoral que inicia se demuestra que hay un candidato que encarna a la oposición hecha a la medida del Gobierno. Señaló que “con las inhabilitaciones a los candidatos que potencialmente podían derrotar a Maduro quedó el contendor que él quiso: Henri Falcón”.

El politólogo enfatizó que con una campaña electoral tan corta, difícilmente, los candidatos que hay sobre la mesa pueden recorrer el país para presentar planes de Gobierno a los electores.

“No se sabe si los candidatos están haciendo el mejor esfuerzo de campaña y si lo hacen, no se nota. En medio de unas condiciones electorales cuestionadas, los candidatos han disminuido sus actos presenciales”, dijo.

Benigno Alarcón señaló que, en abril de 2013, la campaña fue corta debido a que las presidenciales se realizaron a los 40 días de la muerte de Hugo Chávez. Consideró injustificable que los comicios se hayan adelantado cuando el período del Jefe de Estado vence en enero de 2019 y se haya activado, desde el CNE, un cronograma apresurado que torpedeó las diferentes etapas de las elecciones.

Falcón no es Capriles

John Magdaleno señaló que las presidenciales de mayo tienen una “falla de origen” y los candidatos no ofrecen los mismos incentivos que en la elección presidencial de 2012.

Expresó que, en abril de 2013, el chavismo “vivía un momento estelar de identidad chavista” basado en el legado del fallecido comandante y trabajó para mantenerlo y lograr su rédito electoral.

“Al inicio de la campaña, el primero de abril de 2013, Maduro llevaba 18 puntos porcentuales de ventaja a Capriles en la intención de voto. Sin embargo, dos días antes de las elecciones solo llevaba 3 puntos porcentuales a Capriles, candidato del consenso opositor. La pregunta es qué hubiera pasado sí el proceso hubiera sido unos días más tarde”, señaló.

En Bolívar

El presidente Nicolás Maduro realizó, este lunes 23 de abril, su primer acto de campaña. Escogió para la movilización al estado Bolívar. “Ahora soy un hombre más experimentado, ya no soy un novato, sé lo que quiero, sé lo que quiere el pueblo y estoy preparado como nunca antes para en los próximos seis años hacer a nuestra patria una patria bonita”, señaló el mandatario en rueda de prensa.

Desde una rueda de prensa con preguntas solo permitidas para la prensa oficial, aseguró que cumplió con el legado de Chávez. “Cinco años después, puedo venir a Bolívar y puedo darle la cara al pueblo”.

