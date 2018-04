Especial ND: Cómo conocer cuánto sabe Google sobre ti (el resultado te asustará)

William Peña / 29 abr 2018.- Si con lo de Cambridge Analytica y Facebook creíste que era posible cualquier cosa cuando dejas tu vida en la red o participas en un concurso, juego o aplicación, entre otros, lo que está haciendo Google almacenando tu comportamiento en Internet en sus servidores para saber hasta como respiras, es sencillamente escalofriante.

Y es que lo “gratis” no existe en ninguna parte del mundo, pues siempre tienes que pagar con algo y, en el caso de las plataformas de Internet, pagas con lo más preciado aunque aún no lo entiendas: tu información personal, tu comportamiento digital y, en algunos, casos, hasta tu comportamiento físico y tradicional.

Google, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, etc., etc., etc.: todas las plataformas sociales, de negocios, empresariales, de entretenimiento, en fin, cualquiera que está en la red y que te pide tus datos o tú decides de buena gente dárselos o dejar que ellos los obtengan, bajo la premisa de que usas su plataforma de forma gratuita, te conocerá en lo más íntimo y, a partir de allí, gestionarán estrategias de marketing para lograr desde la simple venta de un producto o servicio, hasta vender tus datos a terceros o manipularte para que tomes una decisión acorde con lo que ellos quieren.

Es simple, estás en manos de unos genios tecnológicos y, muy probable, utilicen tus datos para algo más que sólo venderte un producto. Y lo más preocupante, difícilmente podrás escaparte, a menos que quieras vivir en las montañas y sin ningún tipo de conexión en la era de las tecnologías de información, pero si en algún momento hiciste clic en Google o abriste una cuenta de correo, ya estás en la lista.

En este artículo vamos a orientarte, paso a paso, sobre lo que tienes que hacer para descubrir cuánto sabe Google de ti y porque Gmail, Youtube, los sistemas de geolocalización y, por supuesto, tus múltiples visitas a miles de sitios en Internet, entre otros, están almacenados en su historial y son claves al momento en el que ellos necesitan algo de ti para ellos o para sus clientes.

Lo que Google no olvida

1) Visita este enlace y descubre todo lo que Google sabe de ti. Te sorprenderás, pues allí están los datos desde el primer día en el que abriste tu cuenta en Gmail y comenzaste a usar ese simple navegador para hacer búsquedas. Los resultados te erizarán la piel

2) Luego decide cuáles de las aproximadamente 40 aplicaciones o servicios que tiene Google quieres descargar. Las puedes descargar todas y almacenarlas en tu computador. Dependiendo tu historial, pues sumar más de 15GB y la descarga puede tardar minutos o algunas horas.

3) Al descargar, vas a tener tanta información en tu poder, que descubrirás cosas que no pensaste que habías realizado en la red. Cuidado, puedes encontrarte tus propias sorpresas y allí confirmarás eso de que lo que se plasma en Internet jamás se borra de Internet.

4) Consulta lo que quieras. Puedes ver las búsquedas en la plataforma desde la primera que hiciste. Google almacena todo, absolutamente todo lo que has hecho en su plataforma, por eso tiene miles de servidores en el mundo, que ocupan centenares de hectáreas.

5) Si crees que Google es solo digital, te sorprenderás más. Google tiene los sitios a los que has visitado y tomado fotos con tu equipo Android, la fecha, hora y, por supuesto, la ruta que tomaste. Sabe si caminaste, corriste o fuiste en carro. Tiene las coordenadas de todo.

6) También sabe qué te gusta o por lo menos tiene una lista de lo que él cree que te gusta basándose en tu historial de búsquedas de productos y servicios y los tiene segmentados. Sabe si eres vegano, carnívoro, entre otros, si fumas, bebes o si te gustan las películas románticas o de acción. Lo sabe todo gracias a ti.

7) En Youtube tiene la información de todos los videos que viste. Desde los más sanos hasta los que más nunca quisieras ver otra vez. Incluso tiene el tiempo que pasaste viendo cada video y, a partir de allí, genera datos para conocer el tiempo que puedes soportar viendo videos y los tipos, entre otros.

En Google está todo y no puedes hacer nada. Si quieres borrar la información, puedes hacerlo en la plataforma, pero Google seguirá registrando tus datos, incluso los de fotografías que tomaste y que nunca publicaste en ningún sitio o las que borraste.

Además, si decides borrar el historial, aunque Google lo mantendrá, tus archivos y todo lo que te gusta de la plataforma cuando buscas algo no estará a tu alcance, pero seguirá en la plataforma de Google. Ellos almacenan todo lo que pasa por su plataforma, incluso si no tienes cuenta, pues en su poder hay más de dos mil 500 millones de registros de personas en el mundo.

Así es Google, pero también es Facebook, Twitter, etc y todo el poder que ellos tienen es gracias al concepto de gratuidad de uso de las plataformas y redes sociales, pues cuando te piden que leas sus políticas, prácticamente el 100% de los usuarios aceptan sin pasar de la primera página.

Los datos de los usuarios son el petróleo y el oro en la era de la sociedad del conocimiento. Y, lo más grave, es que los usuarios no necesitan que alguien los descubra ni les pague, pues ellos mismos entregan su valor por una cuenta en Gmail o una cuenta en Facebook.

