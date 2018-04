Especial ND: Hay acuerdo en la Asamblea sobre enjuiciar a Maduro, pero también dudas

Sofía Nederr / 16 abr 2018.- La Asamblea Nacional convocó para este martes 17 de abril a debatir un punto único: “Consideración de la solicitud de autorización para continuar el proceso al ciudadano Nicolás Maduro”. El Parlamento discutirá la solicitud hecha, la semana pasada, por el TSJ en el exilio luego de considerar que existen méritos para enjuiciar al mandatario por presuntos hechos de corrupción con Odebrecht.

La mayoría de los partidos opositores están de acuerdo en respaldar la petición, pero surgen dudas sobre la legitimidad de los solicitantes para tomar decisiones como Poder Judicial.

El diputado Stalin González (UNT), a título personal, sostuvo que son válidos los argumentos que señalan a Maduro y es partidario de que el país conozca “todo el dinero que se robaron”. Sin embargo, subrayó que más allá de los radicalismos, la decisión debe ser firme y deben cuidarse las formas.

“El TSJ en el exilio debe y tiene una opinión importante. Ahora la Asamblea Nacional eligió 13 magistrados, no un nuevo TSJ. Nuestra lucha es por la vigencia de la Constitución y ahí están los procedimientos. La Ley Orgánica del TSJ dicen claramente cuántos magistrados conforman la Sala Plena”, dijo González, quien formó parte del Comité de Postulaciones Judiciales.

Añadió que los señalamientos contra Maduro fueron hechos por Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora brasileña. Refirió que el escándalo de este caso recorre la región, al punto que la corrupción fue el tema central de la VII Cumbre de las Américas realizada la semana pasada en Lima.

La diputada Melva Paredes, quien la semana pasada se sumó a la bancada de Prociudadanos, dijo que en el movimiento están ganados a apoyar el enjuiciamiento, pero “debemos ser coherentes”. Indicó que debe analizarse la designación de los magistrados y la conformación de la Sala Plena.

“No queremos generar falsas expectativas ni caer en los errores de la Unidad que tanto daño han hecho. En muchos casos hemos vendido esperanza al pueblo y eso se ha quedado hasta ahí por hacer las cosas fuera del orden constitucional”, acotó Paredes.

Falla de origen

El constitucionalista Pedro Afonso Del Pino cree que ese TSJ en el exilio “tiene una falla de origen” porque la terna de postulados no fue revisada por el Poder Ciudadano. Recordó que este último se negó a conocer la materia porque los magistrados habían sido designados en diciembre de 2015, en consecuencia, no había vacantes.

“El TSJ en el exilio no es legítimo en ningún punto. El procedimiento que se empleó para nombrar a los magistrados violó la Constitución. No hubo el segundo filtro que debió hacerse en el Poder Ciudadano. Esto no quiere decir que en el caso de los magistrados que están en el Poder Judicial se haya cumplido con la legalidad. Pero aún en caso de que fuese legítimo, los magistrados del TSJ en el exilio no cuentan con el cuórum de 32 para funcionar como Sala Plena y asumir sus decisiones”, explicó.

El constitucionalista indicó que con este escenario el debate sobre la mayoría que debe obtenerse para aprobar el enjuiciamiento a Maduro es lo menos relevante. Recordó que la propia fiscal General, Luisa Ortega Díaz, que acusó al mandatario ante el TSJ que sesionó en Colombia, fue cuestionó el nombramiento de los magistrados en su oportunidad.

“Es el mismo problema que la designación de la vicefiscal al margen de la ley. Ahora se designan otros magistrados. Yo lo que creo es que el Estado hay que ordenarlo, la gente lo que quiere es seguridad y orden”, aseveró Ortega Díaz el 19 de julio de 2017.

El 3 de abril de este año, la fiscal General, también exiliada, dijo que su acusación era en nombre del Estado: “Nicolás Maduro estaría incurso en los delitos de corrupción y legitimación de capitales por caso de Odebrecht, porque toda la trama de corrupción se inicia a partir de un convenio marco firmado por Maduro”.

Respaldo parlamentario

Hasta ahora, los partidos AD, UNT, VP, PJ; LCR y la bancada 16 de Julio (ABP; Convergencia y Vente Venezuela) alzarán su mano para aprobar la solicitud del TSJ en el exilio.

Fuentes legislativas indicaron que la Asamblea Nacional sustentará su votación en lo dispuesto en el artículo 266 de la Constitución y no en la Ley Orgánica del TSJ. De allí que esperan obtener los 84 votos que aplicarían en este caso. La MUD cuenta con 100.

El tema de la mayoría requerida ha originado varios criterios. “La Constitución no habla de cuantía. Se aplica la lógica funcional para darle forma, con lo cual se llega a la mayoría simple”, señalaron.

Para Américo De Grazia, diputado de LCR, no hay ningún reparo sobre la legalidad de la solicitud del TSJ en el exilio contra Maduro: “No tenemos duda ni reserva en apoyar esta solicitud que hace el TSJ legítimo. Es una de las cosas más esperada por los venezolanos, y aun y cuando esto no signifique una salida mágica, es un grano de arena que se aporta para la salida de este régimen”,

Luis Florido (VP), presidente de la Comisión de Política Exterior, aseveró: “se va a aprobar con toda seguridad el antejuicio de mérito y nosotros estamos respaldando que el TSJ en el exilio continúe con el procedimiento que está establecido en la Constitución y en las leyes”.

