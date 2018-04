Erdogan acusa a Netanyahu de dirigir un “Estado terrorista”

Estambul, 1 abr (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha acusado hoy al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de dirigir “un Estado terrorista”, en respuesta a un mensaje en el que el mandatario israelí defendía la intervención en Gaza y criticaba la operación turca en Siria.

“Va y dice que nuestros soldados oprimen a las víctimas en Afrin. Netanyahu, eres muy débil y eres raro. Por una vez, compórtate. Nosotros sufrimos al terrorismo, pero el problema tuyo no son los terroristas. Porque tú eres un Estado terrorista”, dijo Erdogan.

El jefe de Estado hizo estas declaraciones durante un mitin ante su partido, el islamista Justicia y Desarrollo (AKP), en la ciudad meridional de Adana, informa la cadena turca NTV.

Respondió así a un mensaje que Netanyahu había difundido hoy en Twitter y en el que defendía la intervención israelí en la Franja de Gaza, que ayer causó 15 muertos entre los manifestantes palestinos, con las palabras “El Ejército más moral del mundo no recibirá lecciones de aquellos que durante años han bombardeado población civil indiscriminadamente”.

Netanyahu había respondido de esta forma a una crítica del propio Erdogan, pronunciada ayer en otro mitin, en el que tildó la intervención israelí en Gaza de “masacre”.

Erdogan abundó hoy en Adana en sus críticas contra el mandatario israelí.

“Nadie en el mundo te quiere de forma sincera. Tienes la respuesta en Naciones Unidas, cuando diste el paso respecto a Jerusalén. No digas por ahí ‘Tengo armas nucleares’: cuando llegue el momento, estas armas nucleares no funcionarán”, aseveró Erdogan.

“Errarás por el mundo y no encontrarás lugar para pasear. Así que comparte nuestras dificultades y sé sincero. Mientras no seas sincero, no recibirás ninguna buena palabra de nosotros”, concluyó el presidente turco.

Decenas de miles de palestinos participaron el viernes en la Franja de Gaza, cerca de la valla fronteriza, en una marcha de protesta, que fue reprimida por el Ejército de Israel mediante gas lacrimógeno y disparos con munición real.

Murieron 15 palestinos y más de 1.400 resultaron heridos, 35 por bala, según el Ministerio de Sanidad israelí. EFE

Etiquetas: Erdogán | Netanyahu | Palestina