Dos diputados chavistas vuelven a la AN y piden palabra por juicio contra Maduro

Betsy Alvarado V. / foto: El Cooperante/ 17 abr 2018.- Después de casi un año de participar en las sesiones de la Asamblea Nacional, los diputados oficialistas Juan Marín (PSUV) e Ilenia Medina (PPT) llegaron este martes al Hemiciclo Nacional donde se debate sobre el juicio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo que alteró el ánimo de alguno de los asistentes.

El parlamentario Marín se ajustó a la norma y pidió el derecho de palabra para calificar el acto como una mamarrachada. “Este debate no tiene asidero legal por una parte, esto no es más que una mamarrachada (…) Estás acciones son un intentó más de golpe de Estado“, dijo al tiempo que invitó a un debate al parlamentario opositor José Luis Pirela, quien previamente aseguró que en la AN se está juzgando a quien acabó con la industria petrolera junto a su equipo de Gobierno.

“Te acepto el debate y que sea transmitido por VTV o en cadena nacional”, respondió Pirela al diputado Marín.

Por su parte el diputado Richard Blanco, le preguntó le recordó a los diputados oficialistas que si están presentes en la sesión es porque reconocen que la AN es legítima.

“Ustedes han dicho que esta asamblea Nacional no existe, si no existe para qué vino, vino o lo mandaron (…) muchísimas gracias por entender que la única Asamblea Nacional legítima es ésta”, destacó.

El parlamentario, Américo De Grazia, reiteró que la AN es la única reconocida por los venezolanos y el mundo nos reconoce como el único poder legalmente constituido.

