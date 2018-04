Doctor Castro: Se han robado hasta las pocetas del Instituto de Medicina Tropical

ND / foto: La Voz / 15 abr 2018.- El doctor Julio Castro, médico infectólogo del Instituto de Medicina Tropical, denunció este jueves el robo de equipos y computadoras del Instituto. Así lo dijo en el programa de Carlos Croes por Televen.

“Desde hace dos años, Carlos, están robando casi cada dos semanas. Se roban computadoras, aparatos de laboratorio, finalmente hasta las pocetas, puertas, aire acondicionados. La verdad la hemos pasado difícil y eso no es nuevo, tiene dos años ya. Se han tratado de instalar puertas de seguridad en los laboratorios, pero una de las dificultades es que siendo la Universidad patrimonio de la Humanidad el tema de la modificación arquitectónica de las áreas comunes… no puedes poner una reja en la mitad del pasillo, por ejemplo. Y hay un tema de recursos, la Universidad tiene el presupuesto reconducido desde hace 5 años e imagínate lo que eso significa con la inflación que tenemos”.

Comentó el doctor Castro de una iniciativa para recaudar fondos de gente que “está afuera, gente que se graduó en la universidad”.

Cuando Croes le preguntó si no se podía instalar un sistema con cámaras, el médico respondió: “Es que las cámaras están conectadas con una computadora, que tienen que mantener, y que también se roban las cámaras y las computadoras”.

