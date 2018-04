Docentes protestaron en Valencia para exigir mejoras salariales

Oleg Kostko / foto: El Carabobeño / 05 abr 2018.- Un grupo de maestros y docentes carabobeños, protestaron en la avenida Cedeño de la ciudad de Valencia para exigir al gobernador de la entidad, Rafael Lacava mejoras a sus sueldos.

El grupo de manifestantes que realizaron la protesta estaba compuesto por representes, docentes jubilados, suplentes y activos. Éstos últimos iniciaron un paro de 48 horas este miércoles para hacer valer sus exigencias.

Uno de los profesores que participaban en la manifestación Omar Sánchez, de la Unidad Educativa Antonio Rangel, dijo que además de exigir aumentos salariales también exigen que se mejoren las condiciones en que se encuentran los planteles educativos.

“En el estado Carabobo casi el 45 % de las escuelas están desahuciadas”, explicó Sánchez. Sobre la escuela en la que trabaja, explicó que “la Antonio Rangel es una de las escuelas afectadas, (…) hay baños que están dañados, por lo que muchas niñas y maestras han llegado a sufrir de cistitis”.

El docente informó que hasta el momento no han recibido respuesta por parte de funcionarios de la Gobernación sobre el aumento salarial, ni las mejoras en las condiciones de los maestros jubilados los cuales, no reciben cestaticket ni bono especial. Aseguró que continuarán con las protestas de no recibir respuesta a sus exigencias.

El Carabobeño

Etiquetas: Carabobo | crisis | docentes | escuelas | protesta | Rafael Lacava | Valencia | Venezuela