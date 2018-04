Dip. Paparoni: Durante el 2018 se han registrado 1.759 protestas

Jennifer Suárez / 25 abr 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni, aseguró este miércoles que en Venezuela se han realizado 1.759 protestas y 289 saqueos en lo que va de 2018.

“Desde el primero de enero hasta el 23 de abril del 2018, se registraron 1.759 protestas y 289 saqueos en el país. La mayoría de los venezolanos protesta por falta de alimentos: 218 por comida y las bolsas CLAP (12.4%), 175 por fallas en el servicio eléctrico (9.9%), 173 por gas, 221 por motivos laborales, 190 saqueos (10,8%) y 66 por transporte”, dijo durante una rueda de prensa.

Resaltó que en el país se contabilizan 16 protestas y hasta 3 saqueos diarios. “Ante este panorama, aún no entendemos como el Ejecutivo Nacional no reconoce que en Venezuela se vive actualmente una crisis humanitaria, que afecta principalmente a niños y ancianos”, destacó.

“En Venezuela, existe una crisis política y humanitaria que impide al venezolano comer, bañarse, adquirir ropa y calzado, trasladarse en un sistema de transporte óptimo y tener un empleo formal. En Venezuela se protesta porque el sueldo no alcanza para comprar comida y hay hambre. En los hospitales se está protestando porque no hay condiciones mínimas, medicinas e insumos y se están muriendo los venezolanos. En Venezuela se protesta porque no existe transporte”, expresó.

Paparoni comentó que “la semana pasada, los trabajadores del sector salud protestaron en el Distrito Capital, Carabobo, Cojedes, Lara, Anzoátegui, Nueva Esparta, Aragua, Táchira, Monagas, Mérida, Bolívar, Vargas, Zulia y Apure, exigiendo mejoras salariales e insumos para hacer su trabajo. Ellos no quieren irse del país, quieren trabajar en Venezuela pero con sueldos dignos”.

“Aquí no es posible que no exista transporte, que no haya comida, que estamos en el año más difícil de nuestra producción nacional y cuando estamos a dos semanas de iniciar el ciclo de siembra más importante, no tenemos ni siquiera el 10% del abono necesario. Aquí no es posible que el Estado o el Gobierno pretenda controlar todo desde Miraflores sin entender lo que esta vivienda la gente”, sentenció.

Etiquetas: Carlos Paparoni | fallas servicios públicos | protestas