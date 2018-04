Dip. Millán: El Gobierno se equivoca si cree que tiene al país tranquilizado

ND / 27 abr 2018.- El diputado Jorge Millán precisó este viernes que lo que está haciendo el Frente Amplio es atender el llamado de la ciudadanía, que está en “protesta permanente” por la carencia de alimentos, medicinas y servicios públicos.

“Yo creo que el país no aguanta más la situación que está viviendo. Este es un país donde la gente muere de hambre, este es un país donde no hay agua, donde no hay electricidad, donde no hay acceso a la medicina. Y todo el mundo está en clima de protestar por lo que le duele, por las cosas que hoy no tiene, por las personas que se van. Porque al final el país se ha hecho tan “invivible” que hay una fuga masiva de los venezolanos”, dijo Millán en Primera Página, que transmite Globovisión.

El parlamentario explicó que desde el Frente Amplio están “atendiendo a ese llamado de la ciudadanía” y están convocando que a partir de las 7 de la mañana de este viernes “todo ciudadano que se sienta afectado por el Gobierno, por las duras condiciones de vida que tiene, salga a protestar dos horas”.

“Son dos horas que le va a dedicar al país, dos horas que le va a dedicar a su futuro. Porque este es un presente la verdad inaceptable. Tenemos que construir un furuto que sea apropiado, que nos permita generar condiciones de vida dignas, que nos permita que los venezolanos tengamos calidad de vida”, sostuvo.

Asimismo destacó que este es un país que está “en protesta permanente” que hoy debe “activarse” para que “sea un inicio de una nueva fase”.

“Yo creo que el Gobierno se equivoca si cree que tiene al país tranquilizado y si cree que el venezolano se va a acomodar y va a aceptar estas condiciones de vida, que además son producto de la corrupción, porque lo más dramático es que los niños mueren de hambre, nuestros abuelos no tienen medicina, las personas no tiene acceso con su salario a una vida digma; pero mientras tanto han desfalcado al país”, puntualizó.

vaya al foro

Etiquetas: Frente Amplio | Jorge Millán | protestas