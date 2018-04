Dip. Matheus a Falcón: Honre su palabra y retírese

ND / foto: @PrimeraPagina / 12 abr 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, Juan Miguel Matheus, pidió este jueves al candidato presidencial, Henri Falcón, que se retire de la contienda electoral pautada para el 20 de mayo, en vista que las condiciones que él solicitó no se están cumpliendo. “Lo más importante sería deslegitimar a Nicolás Maduro, por eso le pedimos a Henri Falcón que se retire. Usted mismo dijo que si la ONU no venía, usted se retiraba, también pidió que (José Luis Rodríguez) Zapatero no fuese observador y lo es, entonces creo importante que honre su palabra y retire su candidatura, eso sería lo mejor. Lo hacemos como un llamado de consciencia, honre su palabra y retírese”, dijo Matheus en entrevista para Primera Página, transmitido por Globovisión.

El parlamentario desacreditó los resultados de las encuestas que favorecen a Falcón en las próximas elecciones presidenciales, alegando que son “insuficientes” para medir el resultado político real, y en ese sentido recordó el caso particular del estado Lara en los comicios regionales.

“En las elecciones regionales Falcón aventajaba a la almiranta Meléndez, según las encuestas, y a última hora supuestamente se voltearon y la almiranta Meléndez ganó por 20 puntos, ¿Qué hizo el señor Falcón? Reconoció esos resultados, eso es lo que no queremos para Venezuela, por eso le pedimos respetuosamente que se retire”.

Matheus también hizo referencia a la Cumbre de las Américas, a celebrarse próximamente en Lima, el 14 y 15 de abril, indicando que allí “se cuajará la opinión universal de no reconocer los resultados del garabato electoral del 20 de mayo”.

Reiteró la postura del partido para el que milita, PJ, de no catalogar el evento del 20 de mayo como una elección, “no existe una posibilidad real de elegir en Venezuela y por eso no lo llamamos elección. Advertimos, el riesgo no es que Nicolás Maduro se haga de la elección, el riesgo es legitimarlas, por eso invitamos a no participar”, subrayó Matheus.

Tras su llamado a la abstención, el diputado exhortó a la población a “alzar más la voz” el 21 de mayo para decir que no reconocen dichas elecciones. “En ese momento Nicolás Maduro tendrá un peso de ilegitimidad de origen que lo coloca como persona no grata y el gran responsable de la crisis que vivimos los venezolanos”, resaltó.

Recordó también que a la Cumbre de las Américas asistirá el diputado Julio Borges “como representante de toda Venezuela”, dijo, invitación que –a su juicio- será un nuevo aliento para el país.

