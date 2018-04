Diosdado Cabello: No tengo cuentas en ninguna parte del mundo

Oleg Kostko / 12 abr 2018.- El vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, negó este jueves que él, así como también los funcionarios del Gobierno que han sido sancionados por otros países tengan cuentas en el extranjero.

Lea más: Lucena: Está prohibida la propaganda que desestimule el voto

“Aquí hay una guerra contra este país, una guerra contra esta patria, porque ellos dicen no vamos a sancionar a Nicolás, a Diosdado a Darío Vivas o a Yelitza, ¿en verdad están sancionándome a mí? yo no tengo cuentas en ninguna parte del mundo, Nicolás no tiene cuentas en ninguna parte”, aseguró durante un acto de juramentación del Comando de Campaña Simón Bolívar en el estado Monagas.

El dirigente de la tolda Roja, aseguró que las sanciones no tienen como objetivo fortunas o bienes personales que los líderes del Gobierno venezolano tengan en el extranjero, sino contra las finanzas del país. “Están sancionando es la pueblo de Venezuela, es el pueblo de Venezuela es quien paga las consecuencias”, dijo.

“¿Y la culpa es de quién? de la derecha venezolana, por eso nosotros debemos ganar ampliamente el día 20 de mayo y ganar ampliamente significa que salir todos (…) a votar, que asumamos esto como un compromiso de verdad, con el corazón con el alma”, emplazó Cabello durante el acto.

vaya al foro

Etiquetas: cuentas | Diosdado Cabello | Moganas | Nicolás Maduro | sanciones | Venezuela