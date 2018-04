Detienen a cinco delincuentes que se grabaron asesinando a mujer en el Zulia

#venezuela según se pudo conocer extraoficialmente 5 personas fueron detenidas por el hecho… La víctima quedo identificada como Rosa del Carmen Castillo, ama de casa de 35 años, y los Detenidos son Adrián José Rodríguez Gudiño (32), Jhoanderson Antonio León Molleja (28), Juvenal Enrique Acosta Meléndez (31), Gregori José Castillo Figueroa y José Ramón Sánchez Flores, autor material del asesinato. Solo falta por aprehender a Rafael Jesús Finol Mavarez presunto oficial de Polimaracaibo. Su captura se concretó por la divulgación del video del crimen. En un minuto y un segundo los seis hombres acabaron con la vida del ama de casa, en una residencia en la carretera 6 del municipio Simón Bolívar del estado Zulia.. Irrumpieron, el pasado 4 de abril en la madrugada, en la habitación donde Rosa descansaba junto a su hija. En el alboroto despertaron a la adolescente que descasaba en la misma cama y a su madre. En la grabación no se ven rostros, se escuchan dos voces y se ve la silueta de un muchacho, a quien la policía identificó como José Sánchez, de cabellera negra, con suéter gris con rayas negras en la espalda, en short negro y con una pistola en la mano. Extendía su mano y convidaba a Castillo a levantarse. “Vamos para afuera. Solo queremos interrogarte”. El ama de casa accedió. Despeinada, descalza y temerosa miraba desde el umbral de la puerta. No quería salir. Apenas salió de la recamara, la pegaron a una pared blanca. Su madre y su hija quisieron acompañarla, pero ella les pidió que se regresaran. En fracción de segundos, Sánchez disparó por primera vez. Rosa quiso regresar a su pieza, pero cayó en la entrada. Su homicida aprovechó para rematarla. Según el parte policías la víctima denuncio a los delincuentes que azotaban al sector y Jesús polimaracaibo y miembro de la banda informo a sus cómplices… Nueve días del crimen después se capturan 5 de los 6 responsables. El presunto oficial sigue prófugo… #zulia #maracaibo

