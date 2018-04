Delcy Rodríguez: Los que no nacieron en la cuarta no saben qué es vivir en dictadura

Jennifer Suárez / 19 abr 2018.- La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que aquellas personas que “no vivieron en la cuarta república, no saben lo que es vivir en dictadura”.

“Los que no nacieron en la cuarta no saben lo que es vivir en dictadura, en la dictadura del puntofinjismo, no saben lo que es ser perseguido políticamente, torturado, reprimido por el Gobierno”, expresó durante el acto de juramentación del Comando Nacional de Juventud y Deporte Simón Bolívar.

Destacó que a los 208 años de la declaración de la independencia de Venezuela “sigo viendo esa chispa de independencia en nuestros jóvenes revolucionarios”.

“La juventud es una revolución en el socialismo bolivariano. Yo agradezco a todos los jóvenes constituyentes que han defendido nuestra patria”, subrayó.

Rodríguez también se refirió a las elecciones del próximo 20 de mayo, las cuales calificó como “muy importantes”. “Las elecciones del 20 de mayo no son cualquier cosa, es una batalla entre el Gobierno y el imperialismo”, dijo.

vaya al foro

Etiquetas: Delcy Rodríguez | elecciones 2018