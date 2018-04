De Grazia: No tenemos dudas en apoyar juicio contra Maduro

ND / 16 abr 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional por La Causa R, Américo De Grazia, afirmó este lunes que su partido político apoyará este martes en el Parlamento la solicitud que hace el TSJ en el exilio, de iniciar un juicio contra el presidente Nicolás Maduro por el caso de Odebrecht. “No tenemos duda ni reserva en apoyar esta solicitud que hace el TSJ legítimo. Es una de las cosas más esperada por los venezolanos, y aun y cuando esto no signifique una salida mágica, es un grano de arena que se aporta para la salida de este régimen”, dijo el diputado en conversación el programa de RCR, Palabras más palabras menos.

De Grazia resaltó que no tiene duda en la legalidad de las acciones del Máximo tribunal, y para ello lo sustenta con el artículo 266 de la Constitución; espera que este martes sus compañeros diputados voten a favor de esta solicitud y no pongan por encima intereses personales.

Lea también: Perkins Rocha: La AN perfectamente puede autorizar inicio del juicio contra Maduro

“Sabemos que no estamos frente a un régimen democrático, el Estado de derecho ha sido violado permanentemente y esta es una ocasión más para enfrentarlo. No puede ser excusa para no votar ante esta solicitud que hace el TSJ y que además la hacen los venezolanos y me atrevo a decir que también la hace el mundo”.

Antes de concluir la entrevista el parlamentario indicó que toda la información sobre el caso Odebrecht en Venezuela, debe estar en manos de la Comisión de Contraloría de la AN, para que los venezolanos conozcan a detalle sobre los acusados y el caso en sí; qué cargo ocupan y cómo y dónde se enriquecieron.

“Debemos reconstruir el caso en la comisión para que todos los venezolanos puedan enterarse”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: Americo de Grazia | AN | juicio | Nicolás Maduro