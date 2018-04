De Grazia: El Gobierno estafa a Maracaibo con supuesta planta termoeléctrica

ND / 25 abr 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional por La Causa R, integrante de la Comisión de Energía, aseguró este miércoles que la planta termoeléctrica que instala el Gobierno nacional en el estado Zulia para paliar la crisis eléctrica en esta entidad, es usada y además está dañada. “Quiero aclarar y recordar que la planta termoeléctrica que supuestamente está instalando el Gobierno para paliar la crisis eléctrica en Maracaibo es la misma planta que denunciamos nosotros en Sidor, que funciona a gas. Esa planta eléctrica que se compró como nueva realmente es usada, vieja, inservible. No dio resultados en Sidor y hoy la trasladan a Maracaibo para hacer ver que supuestamente están invirtiendo”, dijo el parlamentario en el programa Palabras más, palabras menos, que transmite RCR.

Lea también: Márquez: Zulia está en riesgo de un colapso total y la responsabilidad es de Corpoelec

Lea también: Mataron a un adolescente en barricada por fallas eléctricas en Maracaibo

De Grazia calificó este acto del Gobierno como una estafa a Maracaibo y al país. “Esas plantas son una estafa más de la revolución. Una revolución que fracasó; no hicieron las inversiones adecuadas y colapsó”, acotó.

El parlamentario también se refirió a la industria petrolera, asegurando que Pdvsa, “hoy está en bancarrota”. Lamenta que trabajadores de Pdvsa estén sin transporte, comedores, ni herramientas para trabajar. “El saqueo a Pdvsa ha sido brutal. No sé si la palabra corrupción puede descifrar el volumen o el robo a Pdvsa, no hay manera de explicar cómo han quebrado esa industria. No tengo duda que fue una élite militar los responsables, que ha trabajado para mantener al Gobierno”, recalcó.

vaya al foro

Etiquetas: Americo de Grazia | crisis electrica | Maracaibo | Zulia