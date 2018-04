Copa Airlines: Esperamos regularizar los vuelos a Venezuela la próxima semana

ND / 27 abr 2018.- “Esperamos empezar a regularizar los vuelos a Venezuela la próxima semana” informó este viernes el gerente general de la aerolínea panameña Copa Airlines, Pedro Heilbron.

La información fue dada a conocer por la agencia de noticias AFP, la cual indicó que aunque la empresa espera renovar los vuelos lo antes posible, el gerente dejó claro que “eso no se puede hacer de la noche a la mañana porque esos vuelos fueron cancelados y no hay pasajeros, entonces uno no puede volar aviones vacíos”, dijo Heilbron a periodistas.

No obstante, comentó que en las próximas horas indicarán exactamente con cuántas frecuencias retomarán la ruta hacia Venezuela.

De acuerdo con el portal Prensa.com, la aerolínea antes de la suspensión servía 5 frecuencias, de las cuales 3 diarias eran desde Caracas y Panamá ida y vuelta, otra para Valencia y otra para Maracaibo.

Lea más: El Inac confirma restablecimiento de vuelos con Panamá

Las declaraciones del directivo de Copa se producen al día siguiente de que los gobiernos de Venezuela y Panamá anunciaran el inicio de un proceso para normalizar sus relaciones diplomáticas, que incluye el restablecimiento de embajadores y la reconexión aérea.

La crisis diplomática se desató luego de que en marzo Panamá incluyera al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a un grupo de funcionarios venezolanos en una lista de “alto riesgo” por blanqueo de capitales.

El gobierno de Maduro respondió suspendiendo las relaciones económicas por tres meses con un centenar de empresas panameñas, incluida Copa Airlines, la principal conexión aérea de Venezuela con América Latina en medio de una fuga masiva de aerolíneas por la crisis económica, destacó la AFP

vaya al foro

Etiquetas: Copa Airlines | Panamá | Venezuela