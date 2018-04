Colegio de Bioanalistas denuncia fallas graves en bancos de sangre por escasez de reactivos

ND / 24 abr 2018.- La presidenta del Colegio de Bioanalistas del Distrito Capital, María Cabrera, alertó este martes que los bancos de sangre del país no cuentan con los reactivos necesarios para examinar el plasma, lo cual representa un problema para los pacientes que requieren de transfusión de sangre.

“Se nos está poniendo ahora más grave la situación con los bancos de sangre porque no tenemos los reactivos para hacer el panel internacional. Todas las bolsas de sangre de los donantes tienen que ser procesadas con por lo menos siete tipo de exámenes diferentes para poder asegurar que esa sangre es segura para colocársela a un paciente ya sea por una emergencia, por una operación”, dijo.

La advertencia fue hecha por la bioanalista durante una entrevista concedida al periodista Cesar Miguel Rondón, en la que además señaló que el 100 por ciento de los laboratorios están paralizados en todos el país por falta de insumos y de personal, pues los profesionales se han ido del país debido a que no pueden mantener a sus familiares con un sueldo de 500.000bs mensuales.

“Desde el año 2011 estamos denunciando lo que está pasando pero no nos han dado respuesta, y los pañitos de agua tibia ya no están haciendo enfecto (…) Hace mucho tiempo dejamos de hacer exámenes de prevención que sería lo correcto para evitar una enfermedad grave”, comentó.

Cabrera informó que en el hospital Clínico Universitario desde hace seis meses sólo se están haciendo exámenes de heces y de orina porque no tienen insumos para hacer una hematología completa.

“El Gobierno tiene que darle al pueblo venezolano salud y vida como manda la Constitución y no lo están cumpliendo porque los laboratorios no están dotados, no están los insumos para darle respuestas al pueblo”, resaltó.

En este contexto, la presidenta del Colegio de Bioanalistas del Distrito Capital, María Cabrera, destacó que aunque han presentado la queja en las instituciones correspondientes, no han recibido respuestas por lo que este miércoles 25 de abril, Día del Bioanalista, se concentrarán a las 10:00 a.m en la Plaza Las Tres Gracias de Caracas.

Etiquetas: banco de sangre | Colegio de Bioanalistas | examenes