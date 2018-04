Claudio Fermín: No entiendo qué se gana absteniéndose

Ronald Romero / 4 abr 2018.- El jefe de campaña del candidato a la presidencia de Henri Falcón, Claudio Fermín, aseguró ese miércoles que los venezolanos votarán por el exgobernador del estado Lara porque representa “el descontento nacional”, además desestimó que algunos ciudadanos se sientan “seducidos” por abstenerse en las presidenciales.

“El país no quiere seguir viviendo así, ya basta. Yo hablo en la calle con mucha gente y quieren salir de Maduro, por eso no hay sentido desaprovechar el 20 de mayo. Henri Falcón esta consciente que su postulación es para salir del Gobierno con votos”, señaló en el programa Vladimir a la 1 que transmite Globovisión.

También agregó que la política de aspirante opositor “no es la del grupete o de los panas, este no es un candidato secuestrado por sus amigos de toda la vida. Nosotros hemos coincidido que el cambio debe ser por el sufragio y el país debe ser reconciliado, no porque se instale un Gobierno que tenga venganza, una cosa es la impunidad, porque aquí debe hacerse justicia, pero nuestro país no admite más violencia”.

Fermín indicó que “el 20 de mayo ocurrirá en nuestro país algo que nadie va a negar. Un grupo de venezolanos votarán por Maduro y otros por Falcón, que serán quienes quieren un cambio de rumbo pacíficamente. Muchos han sido seducidos por la abstención, que no vale la pena, que hacen trampa, pues cada quién vive en suspicacia, pero lo que si les digo es que lo que van a tomar la decisión son los electores de Maduro y de Falcón”.

“Nuestra línea estratégica es cambiar la violencia por la paz, a la arbitrariedad por la seguridad jurídica, el atropello por la convivencia, por eso el voto es muy importante, siendo ésta una herramienta pacífica. Yo siento que va a haber una avalancha de votos. La gente va a salir y cuando lo haga no está diciendo que el CNE es una buena administración sino que van a salir de Maduro”, apuntó.

Para finalizar, dijo que “la conducta de Henri Falcón es de amplitud, eso habla muy bien de él, yo lo percibo a diario cuando conformé los comandos de campaña y que las decisiones de los mismo han sido consensuales”.

