Cipriana Ramos: El único modelo político del Gobierno es destruir a los venezolanos

ND / foto: @primerapagina / 17 abr 2018.- La expresidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, aseguró este martes que el único modelo político del Gobierno pareciera ser la destrucción de todos los venezolanos, en vista de todas las trabas existentes a empresarios para producir o importar rubros necesarios para la calidad de vida del ciudadano.

“El Gobierno ni siquiera tiene modelo político, porque cuando tienes un modelo, así sea para mantenerte en el poder, debes saber que tienes que mantener una economía, porque no puedes matar de hambre a los ciudadanos, y poco a poco lo está haciendo con la escasez de medicamentos; el único modelo político pareciera la destrucción de la mayoría”, dijo Ramos en entrevista para Primera Página, por Globovisión.

Ramos criticó las declaraciones del ministro para las Comunas, Aristóbulo Istúriz, quien este lunes afirmó que la empresa “que no entre por el aro” será intervenida.

“¿Cuál es ese aro?”, se preguntó Ramos. “¿El aro de la legalidad establecida en la Constitución, que establece el apoyo del Estado al empresariado?, definitivamente no estamos en ese aro, porque el Gobierno pretende imponer lo que no puede imponer. Tiene una cantidad de controles que permanecen en el tiempo pero que no hacen nada, un control de cambio sin divisas que vender”.

Indicó que los empresarios adjudicados con dólar Dicom son muy pocos, además la cantidad de divisas otorgadas es insuficiente.

“Si en condiciones normales de un país abastecido una importación de medicamentos son 2 millones de dólares, ¿Cuánto te cuesta cualquier pastilla ahorita? 1 millón de bolívares, por un lado tienes el escenario de la escasez para algunos y altos precios para otros”, mencionó.

La representante del gremio empresarial instó al Gobierno a crear confianza y credibilidad, de esa forma “el país cambiará solo”, concluyó.

