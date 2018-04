Centros comerciales en Zulia deben usar plantas eléctricas particulares a partir de hoy

ND/ 30 abr 2018.- A partir de este lunes 30 de abril los centros comerciales en el estado Zulia deberán usar en las horas pico plantas particulares generadoras de energía, esto con el propósito de reducir el consumo eléctrico mientras se estabiliza el problema.

El presidente de Fedecámaras Zulia, Franco Cafoncelli, aseguró al diario El Universal, no haber sido consultado sobre este decreto nacional por parte del gobernador Omar Prieto; al tiempo que destacó que dicha obligación puede modificar horarios laborales pues, a su juicio, si un restaurante o establecimiento no puede generar su propia energía en ese lapso, no le queda otra que cerrar sus puertas.

Mencionó que en Maracaibo, sólo 3 de 10 centros comerciales cuentan con planta de electricidad y sólo uno de ellos es de generación total y la tiene dañada en estos momentos.

Lea más:Opositores rechazan “detenciones arbitrarias” en Zulia tras protestas por crisis eléctrica

El decreto emitido por el gobernador del estado, Omar Prieto, obliga desde este lunes 30 usar plantas generadoras entre la 1 y las 4 de la tarde.

Cafoncelli dijo que el sector comercial ha solicitado reuniones con el Ejecutivo regional, para exponer la situación que enfrentan sectores productivos y las pérdidas que han dejado las fallas del servicio, que redujeron la capacidad operativa en 70%.

La Comisión Especial del Sector Eléctrico junto con la secretaría para Asuntos Eléctricos del estado Zulia informaron la tarde del domingo 29 de abril que fueron incorporados 35MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con la sincronización de la unidad RL-14 de la Planta Termoeléctrica Ramón Laguna, ubicada en la parroquia Cristo de Aranza del municipio Maracaibo.

Puede leer la nota completa Aquí.

vaya al foro

Etiquetas: electricidad | falla eléctrica | Fedecámaras | Franco Cafoncelli | Omar Pietro | Zulia