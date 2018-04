Lea más: Maduro a quienes emigran: ¿Ustedes se irían a lavar pocetas a Miami?

También agregó: “No hay nada mejor que estar en tu país, y por eso pienso que cuando Venezuela cambie todos los que están afuera, volverán. Es mucho lo que extrañas, la vida de uno cambia cuando te vas de tu nación”.

El comunicador social indicó que para él no ha sido “fácil adaptarse a un lugar donde hay una diversidad de cultura, pero poco a poco me he ido adaptando (pero) el trabajo de comunicación lo puedes realizar en cualquier lugar”.

Castillo se refirió a la situación política que vive el país petrolero. “La forma que se va a dar un cambio político en Venezuela va a ser acorde al siglo en el cual vivimos. No hace falta ser un especialista para saber que los venezolanos no están satisfechos con lo que se vive en el país”.

Para finalizar, Castillo dijo que “la presión política, social e internacional que va a tener Nicolás Maduro después de volver a ganar las elecciones será insostenible”.