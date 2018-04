Carlos Paparoni: Van 1.759 protestas y 289 saqueos en Venezuela durante este 2018

ND / 24 abr 2018.- El diputado Carlos Paparoni aseguró este martes que en el país se han registrado alrededor de 1.759 protestas en lo que va de este 2018 y que la mayoría han sido por demanda de alimentos, específicamente por las deficiencias en la distribución de las bolsas Clap; así como por fallas en los servicios públicos.

“Desde el primero de enero hasta el 23 de abril del 2018, se registraron 1.759 protestas y 289 saqueos en el país. La mayoría de los venezolanos protesta por falta de alimentos: 218 por comida y las bolsas CLAP (12.4%), 175 por fallas en el servicio eléctrico (9.9%), 173 por gas, 221 por motivos laborales, 190 saqueos (10,8%) y 66 por transporte”, detalló Paparoni.

La información fue dada a conocer a través de una nota de prensa en la cual precisó que en el país se contabilizan 16 protestas y hasta 3 saqueos diarios. “Ante este panorama, aún no entendemos como el Ejecutivo Nacional no reconoce que en Venezuela se vive actualmente una crisis humanitaria, que afecta principalmente a niños y ancianos”.

“En Venezuela, existe una crisis política y humanitaria que impide al venezolano comer, bañarse, adquirir ropa y calzado, trasladarse en un sistema de transporte óptimo y tener un empleo formal. En Venezuela se protesta porque el sueldo no alcanza para comprar comida y hay hambre. En los hospitales se está protestando porque no hay condiciones mínimas, medicinas e insumos y se están muriendo los venezolanos. En Venezuela se protesta porque no existe transporte”, indica el texto.

El parlamentario reslató en su comunicado la protesta que hicieron la semana pasada, los trabajadores del sector salud en el Distrito Capital, Carabobo, Cojedes, Lara, Anzoátegui, Nueva Esparta, Aragua, Táchira, Monagas, Mérida, Bolívar, Vargas, Zulia y Apure, exigiendo mejoras salariales e insumos para hacer su trabajo.

“Ellos no quieren irse del país, quieren trabajar en Venezuela pero con sueldos dignos”, aseveró.

Paparoni comentó que en Venezuela se vive un ambiente de conflictividad social donde el único perjudicado es el ciudadano; al tiempo que indicó que una de las posibles soluciones de la actual crisis social, es aceptar la cooperación internacional basada en acuerdos de intercambio de producción con otros países.

