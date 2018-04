Carlos Medina (OEV): El voto es secreto

ND / 9 abr 2018.- El Director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Carlos Medina, aseguró este lunes que el voto en Venezuela es secreto, desmontando así toda matriz de opinión que manifiesta lo contrario. “El voto es secreto. Se ha intentado por muchas vías poner una matriz de opinión contraria, pero una de las cosas muy buenas que tiene el CNE es nuestro sistema automatizado de votación que si se audita y se revisa funciona muy bien. Y una de las particularidades que tiene es que el voto es secreto y no tiene ninguna conexión con ningún otro dispositivo. Eso de que a través del carnet de la patria se puede saber quién vota o que si lo pasa por una máquina vota dos veces, esos son mitos infundados, así que cuento con que el voto es secreto”, dijo Medina en entrevista para Primera Página por Globovisión.

El director del OEV, aun así, cuestionó la forma en cómo se está llevando a cabo el proceso electoral en el país, recalcó que hay muchas fallas desde su convocatoria, así como también irregularidades en las reglas del juego.

“Unas elecciones no son el día de la votación nada más, es un proceso muy complejo que integra actividades y todas se establecen en un cronograma. Ese cronograma es el que determina todas y cada una de las acciones que se realizarán para que los actores políticos tengan claro cuáles son las reglas del juego”.

Y continuó: “En esta oportunidad, este año en particular, Latinoamérica realizará nueve elecciones y en el caso venezolano es donde se ha convocado con tan poco tiempo de antelación. En el caso de Venezuela se hizo una convocatoria para abril y luego se cambió para mayo; eso de cambiar las reglas del juego después de arrancar el juego genera muchas dudas, por eso los venezolanos hoy se preguntan si votan o no”.

Medina criticó el período de postulaciones establecido precisamente en el cronograma electoral de este año.

“El período de postulaciones ha sido reducido dramáticamente y eso con respecto a nosotros mismos. Si comparamos las postulaciones de 2015, por ejemplo, o las de 2012, la diferencia es abismal. De hecho, en este cronograma electoral no dio tiempo para que candidatos por cuenta propia pudieran cumplir los procedimientos para postularse (…) No se ven las razones por las cuales se hagan estos recortes de tiempo, no hay razón por la cual se deban hacer unas elecciones en mayo cuando siempre se han realizado en diciembre, aún más teniendo en cuenta que la persona que resulte electa tomará el poder en enero, eso no tiene sentido ni explicación”, resaltó.

Sobre la observación internacional, figura que de un tiempo para acá en Venezuela ahora se le conoce como “acompañamiento”, a juicio de Medina, es mucho más limitada.

“Vienen a hacer su labor, pero en un período muy limitado y que se circunscribe alrededor de la jornada, y la observación debe ser completa, antes, durante y después de la elección”, sostuvo el director de la ONG.

También se refirió a los tiempos y la forma en que se llevó a cabo el Registro Electoral, definiéndolo como un irrespeto a los derechos políticos de los venezolanos para votar.

“En toda elección se abren operativos para permitir inscribirse o cambiar datos. El CNE no ha hecho en ese sentido una buena labor. Si lo comparamos con el comportamiento de 2012, por ejemplo, se habilitó en ese entonces más de 1.500 puntos por más de 5 meses para dar la posibilidad a los venezolanos de hacer todos esos cambios, se hizo una campaña institucional para la inscripción. En esta oportunidad el comportamiento ha sido distinto. Se habilitaron 500 puntos, por muy poco tiempo, y no se dio ninguna información de dónde estaban ubicados como para que los venezolanos conocieran y fueran a inscribirse. Nunca se publicó en el CNE un listado de los puntos a escala nacional; tú preguntas cómo se enteraron y la mayoría responde que fue gracias a un amigo o algún dirigente político. No hubo una campaña institucional del CNE como corresponde”.

En el caso particular de los venezolanos en el extranjero subrayó que la situación es “dramática”.

“Limitaron el tiempo, no se dieron los puntos necesarios para que se inscribieran y además se les exigía visa permanente. Un estudiante que no tiene estatus de residencia permanente –porque está estudiando- entonces ese venezolano no puede ejercer su derecho al voto. Es una violación al derecho de ese ciudadano a votar como corresponde”, sentenció.

Antes de concluir la entrevista, Carlos Medina recomendó al venezolano evaluar el proceso electoral, indagar sobre las propuestas electorales y en base a esto decidir si participar o no en los comicios del 20 de mayo. “Las críticas ciertamente están alrededor del árbitro electoral pero hay que ver las propuestas y en base a eso decidir”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: carlos medina | elecciones | Observatorio Electoral Venezolano | OEV | Presidenciales2018 | Venezuela