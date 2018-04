El canal 100 % Noticias regresa tras seis días “censurado” en Nicaragua

Managua, 24 abr (EFE) /foto: @100NoticiasNi.- El canal 100 % Noticias regresó hoy al aire a través de la televisión por cable “tras permanecer seis días censurado por orden del Gobierno”, informó el canal en un comunicado.

“Gracias a Dios y gracias a mi pueblo estamos de regreso y más fortalecidos que nunca. Nicaragüenses este es su canal, vamos hasta la victoria siempre”, confirmó el director del canal, Miguel Mora. Para Mora “la censura hoy se destierra de Nicaragua”.

“No la vuelvan a tocar. La libertad de expresión no le pertenece a un matrimonio y a ningún partido político”, señaló. “Ya no más, o cambian o los cambiamos, vayan poniendo sus barbas en remojo. Ya no tenemos miedo. Dios está con nosotros”, agregó a continuación.

El director concluyó que “sin libertad de prensa, no hay ninguna otra libertad, porque sin libertad de prensa, censuran, callan, mienten y masacran al pueblo. Todos los derechos se van, porque los dictadores y tiranos creen que tienen el poder sobre el pueblo”.

El canal 100 % Noticias fue sacado del aire el jueves en Nicaragua y sus representantes acusaron al Gobierno por dicha acción, supuestamente por transmitir los brotes de violencia de grupos que se oponían a las nuevas medidas de seguridad social en el país.

“El Gobierno ha ordenado a las empresas de cable sacar del aire la señal de 100 % Noticias, en clara violación al derecho a la libertad de prensa consignada en nuestra Constitución”, reclamó la televisora en ese entonces en una declaración pública.

Esta televisión continuó transmitiendo las protestas y la multitudinaria manifestación de ayer a través de internet. El fin de la censura a los medios de comunicación fue una de las condiciones exigidas por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la Iglesia y diversos sectores para poder iniciar el diálogo con el Gobierno de Daniel Ortega.

