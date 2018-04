Cabello: El carnet de la patria es una forma de tener cada voto amarrado

Jennifer Suárez / 9 abr 2018.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el carnet de la patria “es una forma de tener cada voto amarrado”.

“El carnet es una forma de tener cada voto amarrado. La derecha dice que amenazamos con que si no votan, no damos la bolsa CLAP. ¿Y quién es el que entrega la bolsa? ¡Es Maduro! Es que si aquí gana Henri Falcón, no habría más bolsas”, dijo durante un evento realizado en el estado Anzoátegui.

Cabello destacó que la falta de alimentos y medicinas en el país “es culpa de la derecha, porque son ellos quienes piden a gritos que nos coloquen más y más sanciones”.

“¿Quiénes son los que le han hecho daño al país? Los que se han ido a hablar mal de Venezuela, Las sanciones no son en contra de nosotros, sino en contra de los venezolanos. Por eso nosotros apoyamos las medidas de reciprocidad en contra del gobierno panameño”, declaró.

También resaltó que en Venezuela “no existe dictadura”. “¿Cuál dictadura hay en Venezuela? Aquí lo que hay es democracia. Y si el mundo no la ha entendido, el 20 de mayo habrá elecciones y tendrá al mismo presidente: Nicolás Maduro. No nos importa la observación internacional nosotros somos libres”, señaló.

“La ONU no decidió venir al país porque sabe que en Venezuela no hay problemas con el sistema electoral. Ellos van a los países que tienen problemas con los sistemas electorales. Las condiciones están dadas”, subrayó.

Cabello también se refirió al dirigente opositor, Antonio Ledezma. “Imaginemos qué pasaría si este país lo gobernara Ledezma. Recuerden cuando estudiaba en la UCV que le disparaba a los estudiantes, a los abuelitos. Por eso es la necesidad de permanecer unidos”, indicó.

“No hay nada que le aterre más a la derecha de Venezuela y del mundo que los movimientos unidos de la revolución, porque pueden pasar cosas como lo que pasó en Brasil con Lula”, recalcó, y agregó que “debemos enfrentar como un solo bloque a la burguesía, por eso debemos permanecer juntos”.

Etiquetas: carnet de la patria | Diosdado Cabello | elecciones 2018 | votos