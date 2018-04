Borges: UE no acompañará elecciones del 20M porque no hay condiciones

Betsy Alvarado V. / 26 abr 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, informó que la Unión Europea ha decidido no asistir a las elecciones presidenciales pautadas para el 20 de mayo en Venezuela por considerar que “no hay condiciones para hacer un acompañamiento legítimo.”

“@FedericaMog (jefa de la diplomacia europea) reiteró que no estarán en Venezuela el 20 de mayo porque no hay condiciones para hacer un acompañamiento legítimo. Insistió en que deben haber elecciones claras, creíbles y acordadas con la oposición venezolana”, escribió Borges en su cuenta de Twitter.

El parlamentario anunció este jueves que él y una delegación de la oposición venezolana sostuvieron una reunión en Bruselas con Federica Mogherini donde expusieron la grave situación venezolana y que el Gobierno de Maduro ha cerrado todas la vías constitucionales.

Lea más: Mogherini: UE trabajará para que en Venezuela haya elecciones claras y acordadas con la oposición

“Lo que le quiero decir señora Mogherini es que hemos intentado todos los caminos; es decir, diálogos, elecciones, mecanismos constitucionales, protestas y siempre nos encontramos con un Gobierno cerrado todas la vías democráticas y constitucionales para someter al país, por la fuerza, al fraude electoral del 20 de mayo”, dijo.

En la reunión también estuvieron presentes el presidente de la Asamblea Nacional Omar Barboza, el coordinador político de Voluntad Popular Carlos Vecchio, el diputado de Acción Democrática Edgar Zambrano y el parlamentario de Un Nuevo Tiempo Elías Matta. La alta funcionaria europea les aseguró que Europa trabajará para que en Venezuela haya un “proceso electoral claro, creíble y acordado con la oposición democrática”.

No obstante, Barboza, aseguró que “la Unión Europea debe pronunciarse con respeto, pero contundentemente, para pedir una suspensión de las elecciones hasta tanto no haya una fecha y sobre todo unas condiciones que garanticen la transparencia del proceso presidencial. No sólo es un tema de fechas, sino de garantías. Nuestro objetivo es tener unas votaciones libres, el 21 de mayo no vamos a reconocer los resultados de esa elección”.

El coordinador político de Voluntad Popular Carlos Vecchio, dejó claras las condiciones necesarias para que puedan materializarse unas elecciones libres. Mientras que los diputados Edgar Zambrano y Elías Matta alertaron sobre el drama humanitario existente en el país y los peligros del colapso social que pudiera ocurrir como consecuencia del recrudecimiento de la pobreza, el hambre y la inflación.

vaya al foro

Etiquetas: 20M | elecciones 2018 | Federica Mogherini | Julio Borges