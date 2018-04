Baltazar Porras: Venezuela se desangra pero al Gobierno solo le importa las elecciones del 20M

Betsy Alvarado V. / 24 abr 2018.- “Nos estamos desangrando hacia afuera y nos estamos desangrando internamente y pareciera que lo único importante es seguir adelante con un proceso eleccionario en la que se anuncia que a partir del 21 (de mayo) entonces si comenzará de nuevo el paraíso terrenal”, denunció este martes el Arzobispo de Mérida, Baltazar Porras.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista al periodista Cesar Miguel Rondón, en la que informó que la Conferencia Episcopal Venezolana no ha recibido respuestas sobre la propuesta de extender las elecciones presidenciales para el mes de diciembre, pues consideran que actualmente las condiciones no están dadas para ir a los comicios del 20 de mayo.

“No hemos tenido ninguna respuesta, no conozco ninguna del día de ayer (lunes) o de la mañana de hoy (martes), pero lo que es angustiarte es ver cómo la crisis va galopando a una velocidad vertiginosa y los males se agravan y que pareciera que eso no tiene importancia, no se le da respuesta a eso; ya no solamente estamos en un proceso deslegitimado por las razones que todos conocemos; sino que estamos ante una crisis de humanidad”, aseveró.

El Arzobispo indicó que es precisamente la crisis humanitaria la que ha provocado que miles de venezolanos salgan del país trayendo como consecuencias problemas geopolíticos para las naciones vecinas.

“La emigración constituye un gravísimo problema para nuestros países hermanos (…) se trata de una pandemia son tantos miles que a diario llegan que constituye un problema realmente geopolítico para esas sociedades”, resaltó.

Porras dijo que el Gobierno se niega a atacar la realidad. “Son unos maestros en el manejo de una publicidad y en la manipulación de la verdad, que lo que genera es una creciente falta de credibilidad no se puede tener confianza en el que niega lo que está a la vista”.

“Si se manifiesta no hay ninguna capacidad de diálogo sino represión inmediata, aparece la policía o aparece la Guardia, tiran bombas lacrimógenas, se los llevan presos en condiciones que no son y no hay nadie que nos digan que está pasando”, denunció.

Sin embargo, insistió en la necesidad de impulsar el diálogo entre todos los sectores para encontrarle una salida a la crisis que atraviesa Venezuela. “si hay que hablar con el diablo hay que hacerlo para buscar un remedio a este mal”.

Etiquetas: Baltazar Porras | CEV | elecciones 2018