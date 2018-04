Azerbaiyán: Presidente gana cuarta reelección con el 86% pero la OSCE dice que no fueron elecciones libres

Bakú, 12 abr (EFE).- El líder azerbaiyano, Ilham Alíev, ganó las elecciones presidenciales celebradas el miércoles con el 86 % de los votos, según datos oficiales no definitivos ofrecidos hoy por la Comisión Electoral Central (CEC) de Azerbaiyán.

El actual jefe del Estado lidera el escrutinio con el 86 % de los sufragios, anunció en una rueda de prensa el presidente de la CEC, Mazajír Panajov.

“Continúa el recuento de los votos. Hemos recibido los datos de 5.201 lugares de votación, es decir del 92 % de los colegios electorales”, dijo.

De las 3.723.278 papeletas escrutadas, 3.192.522 fueron emitidas en favor de Alíev, en el poder desde 2003.

“Creo que mañana por la mañana podremos ofrecer las cifras definitivas”, dijo Panajov.

En segundo lugar, muy lejos de Alíev, se situó el independiente Zajid Orudzh con tan solo el 3,11 % de los votos, seguido de Gudrat Gasanguliev, del Frente Popular Unido de Azerbaiyán, que consiguió el 3,04 %.

El resto de los sufragios se los repartieron los otros cinco candidatos.

Diversas organizaciones opositoras boicotearon los comicios y no reconocen los resultados.

“Las elecciones del 11 de abril no se celebraron en concordancia con los compromisos internacionales de Azerbaiyán ni con la Constitución del país. No reflejan la voluntad del pueblo azerbaiyano”, señaló el opositor Consejo Nacional de Fuerzas Democráticas al anunciar que no reconocía los resultados de las elecciones.

La victoria en las elecciones de este miércoles le permite a Alíev gobernar este país bañado por el mar Caspio durante siete años más tras la reforma que amplió el mandato presidencial de 5 a 7 años.

Alíev, quien sucedió a su padre, Gueidar, en la jefatura del Estado, ganó sus primeras presidenciales en 2003 con el 79,46 % de los votos.

Fue reelegido en 2008 y 2013 con el 88 % y el 84,6 %, respectivamente. EFE

Po otro lado, representantes del Consejo de Europa y la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR) de la OSCE leyeron informe crítico sobre las elecciones. A continuación la nota de Efe:

Bakú, 12 abr (EFE).- Las protestas de los periodistas oficialistas azerbaiyanos obligaron hoy a los observadores occidentales a interrumpir la presentación de su informe sobre las elecciones presidenciales del miércoles.

Cuando los representantes del Consejo de Europa y la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR) de la OSCE leían el informe varios periodistas locales no pudieron ocultar su descontento con airados gestos de desaprobación.

Los observadores se tomaron una pausa de varios minutos y reanudaron su comparecencia en la que denunciaron “la ausencia de pluralismo” y “la falta de competencia” en los comicios en los que el actual presidente, Ilham Alíev, fue reelegido con el 86 % de los votos.

El informe criticó el hecho de que los siete candidatos que se enfrentaron a Alíev se abstuvieron de criticar al candidato oficialista, a lo que hay que sumar que los principales líderes opositores boicotearon los comicios.

En cuanto a la jornada de votación, los observadores de la OSCE denunciaron la falta de transparencia y numerosas irregularidades tanto a la hora de introducir las papeletas en las urnas, como durante el recuento.

“Tenemos que considerar que en un entorno político en el que los principios democráticos están comprometidos y el imperio de la ley no se respeta no son posibles unas elecciones justas y libres”, dijo Riceard Badea, jefe de la delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Los observadores denunciaron también que los libertades y derechos fundamentales están muy restringidos, en particular la libertad de expresión.

En vísperas de los comicios, el presidente anunció un 10 por ciento de incremento de los salarios de los funcionarios, lo que le granjeaba el voto de más de un tercio de los electores.

Con esta victoria, Alíev, que heredó el poder de su padre, Gueidar, que dirigió este país caucásico entre 1993 y 2003, permanecerá en el poder otros siete años.

Los Alíev han creado así la primera dinastía presidencial en la historia postsoviética, que recuerda a la de los Kim en Corea del Norte.

En segundo lugar, muy lejos de Alíev, quedó el independiente Zajid Orudzh con tan solo el 3,11 % de los votos, seguido de Gudrat Gasanguliev, del Frente Popular Unido de Azerbaiyán, que consiguió el 3,04 %, según la Comisión Electoral Central.EFE

